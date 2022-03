Napoli, premiazione per il concorso «Dario Scherillo, la camorra non cancella la memoria»

Il 30 Marzo 2022, alle ore 9:00, presso l'auditorium dell'Istituto De Curtis di Casavatore si ricorda Dario Scherillo proprio nel giorno in cui il giovane avrebbe compiuto 44 anni. Dario fu ucciso il sei dicembre 2004, vittima innocente nel corso della cosiddetta «Faida di Scampia». Come da tradizione il Comune di Casavatore ha indetto un concorso in sua memoria per i tre istituti del territorio. Quest anno i ragazzi dovranno cimentarsi nella realizzazione di un prodotto artistico.

APPROFONDIMENTI LA MANIFESTAZIONE Giornata nazionale della memoria e dell'impegno, don Ciotti:... LA CAMORRA Giornata nazionale della memoria e dell'impegno, ventimila in... LA POLITICA Conte a Caivano da don Patriciello: «Qui per conoscere la...

In questa occasione verranno premiati gli istituti della Campania che hanno partecipato al concorso «Dario Scherillo - La camorra non cancella la memoria» Si tratta del primo concorso in memoria di Dario indetto dall'Istituto De Curtis, un primo esperimento che ha trovato un positivo riscontro sul territorio regionale, infatti ci si augura di estendere tale concorso anche a tutto il territorio nazionale. Si vuole in questo modo, attraverso l impegno e la memoria, debellare qualsiasi forma di violenza. Fare in modo che giovani come Dario non vengano dimenticati; questo risultato si può soltanto raggiungere attraverso un lavoro costante di esempio verso le giovani generazioni.​