Napoli, prevenzione gratuita contro il glaucoma

Per tutto il mese di febbraio 2021, l'Airo Onlus, in collaborazione con il Centro Oculistico Orfeo diretto dal prof Vincenzo Orfeo, propone una campagna di sensibilizzazione gratuita contro il glaucoma.

«Il glaucoma è una patologia dell’occhio molto seria che colpisce il 2-5% della popolazione italiana ma, molte persone malate, non sono diagnosticate perché la malattia non provoca alcun sintomo. Ad esempio, un individuo potrebbe essere affetto da 20 anni da glaucoma e non avvertire alcun fastidio ma potrebbe avere una grave e irrimediabile perdita visiva - dichiara il prof Orfeo - Quindi è indispensabile per chiunque, dopo i 30/40 anni, sottoporsi a una visita oculistica. Solo grazie ad un controllo, che preveda la misurazione della pressione oculare nonché del fondo e del nervo ottico, l’oculista riesce a capire se il paziente è affetto o meno da glaucoma».

Le visite saranno effettuate da specialisti scelti da Orfeo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 presso il Centro Oculistico Orfeo al corso Vittorio Emanuele di Napoli.

