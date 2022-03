Questione minorile a Napoli, 4 ragazzi su 10 vivono in condizioni di degrado: l'incontro sul tema

L'associazione Vivoanapoli organizza, sabato prossimo, alle ore 10, presso la saletta di GuidaEditori un incontro per parlare della questione minorile. «Non diversamente - sottolineano gli organizzatori - si può definire la condizione di povertà educativa, di degrado sociale e ambientale, di abbandono scolastico in cui vivono a Napoli 4 ragazzi su 10». Un fenomeno allarmante e che preoccupa per i danni causati a generazioni di bambini tra 0 e 18 anni.

I fondi stanziati nel Pnrr per l'infanzia e l'adolescenza potranno invertire questa tendenza? Quale ruolo hanno le Istituzioni, le associazioni, la società napoletana? Quali sono i progetti in campo e le azioni previste? A discuterne: Marco Esposito, giornalista e saggista, Maria Filippone, vice sindaca e assessora all'Istruzione e alla Famiglia del Comune di Napoli, Isaia Sales, scrittore, Paolo Siani, parlamentare, vice presidente commissione Infanzia e Adolescenza. Modera Emilia Leonetti, presidente Vivoanapoli.