Napoli, il ricordo di Galleria Borbonica per Vincenza Donzelli

Il vuoto causato dalla perdita di un’amica e di una collega. Ma anche la consapevolezza che Napoli abbia perso «una napoletana modello, che si è sempre impegnata in prima linea per lo sviluppo culturale e turistico della città». Così lo staff di Galleria Borbonica Sotterranea ricorda Vincenza Donzelli, 43 anni, operatrice culturale, deceduta a seguito delle complicanze post parto la notte tra il 13 e il 14 agosto.

Vincenza era una colonna portante del percorso sotterraneo alle spalle di piazza del Plebiscito. Curava infatti il percorso di via delle Memorie che da Palazzo Serra di Cassano, per la precisione dagli spazi che un tempo ospitavano la falegnameria del Palazzo, giungeva fino alle cavità tufacee più profonde del sottosuolo partenopeo. Elena, Stefania, Assunta, colleghe di Vincenza in quanto guide nei diversi percorsi della Galleria, seppur ancora sotto shock per quanto accaduto, riescono a raccontare con voce commossa come il tutto ebbe inizio. «Gianluca Minin, presidente dell’associazione Galleria Borbonica Sotterranea, nel 2005 scopre delle cavità che nel 2010 aprono al pubblico. Continua con le sue ricerche e nel 2013 rintraccia altre cavità sotto Palazzo Serra di Cassano. Lì inizia un lavoro enorme di ripristino e al contempo si effettua una mappatura del sottosuolo e soprassuolo. Arriva poi ad Interno A 14 che è questo spazio privato posseduto da Vincenza. Uno spazio già aperto al tempo per meeeting, convegni, vernissage». Via delle Memorie è quindi un progetto nato «grazie alla tecnica di Gianluca e alla fantasia e alla vena artistica di Vincenza» che ha consentito l’apertura del cosiddetto quarto percorso della Galleria Borbonica. «Vincenza sin da subito si è inserita nella nascita di questo progetto e da allora è stata parte integrante di Galleria Borbonica. Un fiore composto da tanti petali e lei sicuramente era uno di questi», questa la metafora della sua collega Elena.

Al ricordo di Vincenza come operatrice culturale, un vulcano di idee infaticabile, sopraggiunge poi lo strazio per la perdita di una cara amica. «Per me – spiega Stefania - quanto è accaduto è molto particolare. Mi occupavo spesso insieme a lei di quel percorso. Lavoravamo braccio a braccio, a stretto contatto. Ci passavamo la parola durante le visite, occupandoci di tutto ciò che può concernere la preparazione, la gestione dei tanti visitatori e le cose tecniche che riguardano il lavoro. Ovviamente quando lavori a stretto contatto con le persone nasce anche un’amicizia. Ed essendo io più grande di lei, magari ero un po’ una sorella maggiore. Ci scambiavamo risate, consigli. Chiaramente per me questa cosa è devastante». La parola che torna più spesso alla memoria di chi lavorava a stretto contatto con lei è «riferimento»: «Una presenza – confida Assunta - che associavo ad un sorriso, alla gentilezza. Arrivata lì a Palazzo Serra ti accoglieva sempre mostrandosi disponibile per qualsiasi cosa. Non averla più come punto di riferimento è sicuramente un forte dolore. Ho il ricordo di una persona sempre gentile e disponibile, sempre disposta ad aiutare tutti i colleghi. Credeva molto in quello che faceva».

Tra le persone più legate a lei c’è sicuramente Marco Minin, responsabile della Galleria insieme al fratello Gianluca. Impossibile nascondere il dolore per la scomparsa di Vincenza: «Per me è andato via un pezzo del mio corpo. I ragazzi sono nuovi, l’hanno conosciuta ma noi siamo partiti per questo progetto insieme sin dall'inizio. Per cui già adesso per me mentalmente pensare di continuare senza di lei è difficilissimo. Lei si era dedicata anima e corpo alla Galleria. Non mancava mai ai sopralluoghi». Una dedizione, quella di Vincenza, che restava impressa in tutti coloro che hanno avuto modo di visitare il percorso di Monte di Dio insieme a lei. «Ieri - aggiunge Minin - ho ricevuto anche la telefonata della redazione di Ulisse (programma culturale Rai condotto da Alberto Angela ndr). Mi hanno detto: non dimenticheremo mai la professionalità, l’impegno, la dedizione, stando sempre attenta ai dettagli. Vincenza aveva fatto del suo progetto di Monte di Dio e della cultura in generale la propria ragione di vita. Sono stato in Galleria e non sono riuscito a lavorare. È come se fosse andato via un braccio». Ma cosa accadrà al percorso di via delle Memorie senza la sua creatrice? «Adesso – risponde Minin - dovremo continuare proprio per lei. Non era una semplice collaborazione: uno dei quattro percorsi partiva da casa sua. Era l’anima del percorso. E non è mai successo che lei non fosse presente il fine settimana a prendersi cura di tutti i turisti che arrivavano, presentargli il progetto, raccontargli la nostra storia». C’è inoltre la volontà di organizzare un’iniziativa in sua memoria in futuro: «Parleremo con il compagno Andrea per organizzare anche un’iniziativa annuale in suo ricordo. Ma adesso è troppo presto parlarne. Siamo ancora tutti sotto shock. Lei ha lavorato fino a due giorni prima di entrare in clinica. Questo pancione lo abbiamo accudito per nove mesi. Non c’era nulla che la spaventasse e che facesse pensare a un rischio. È arrivata al giorno del parto tranquilla e serena. La conoscevano tutti e mancherà a tutti. Mi hanno chiamato da tutta Italia. Era un’istituzione a tutti gli effetti».