San Giorgio, il murale della pace dipinto dai bambini: tolleranza e dialogo nelle comunità

Un murale con tema la pace in via Bachelet a San Giorgio a Cremano. A realizzarlo saranno 24 componenti del “Laboratorio città dei bambini e delle bambine” che nei giorni scorsi, insieme al sindaco Giorgio Zinno, hanno ripulito e ritinteggiato le pareti del murale. Il tema è ispirato alla necessità del dialogo e della pace ma anche all'anno straordinario indetto da Papa Francesco dedicato al mondo delle missioni, dal titolo “Raccontami la tua storia”, dove per missione si intende l'impegno di ciascuno nella comunità.

L' opera disegnata dai piccoli rientra nell'ambito di uno dei laboratori che li preparerá alla 33esima giornata universale dell'infanzia e dell'adolescenza che si celebra il 20 novembre e sarà anticipata dall'udienza straordinaria con il Santo Padre il 26 ottobre a Roma. In quella occasione sarà presente il comune di San Giorgio a Cremano con la Biennale delle arti e delle scienze del Mediterraneo. «Con il Laboratorio città dei bambini e delle bambine, attraverso il presidente del consiglio comunale Michele Carbone, continuiamo a lavorare per essere da collante tra i vari settori del nostro territorio collegando famiglie, mondo della scuola, associazioni e cittadini in generale, per diffondere i valori di pace, convivenza pacifica e tolleranza. - commenta il sindaco Giorgio Zinno - In questo momento così complesso poi, sia per il nostro paese che per il mondo intero, abbiamo il dovere di impegnarci per mettere in campo attività educative mirate all'inclusione, al rispetto dei diritti, alla non violenza e alla cooperazione».