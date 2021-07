Napoli, la sfida: «Da Secondigliano si sfornano talenti della danza»

Ancora una volta Secondigliano dimostra che stereotipi e luoghi comuni non hanno la meglio sulla bellezza, la cultura e i valori sani da trasmettere ai giovani. In uno dei quartieri più antichi della periferia nord c’è chi insegna ai minori a credere nei loro sogni.

Torna «Oltre la linea», la danza è protagonista

La sfida è quella di Lucia e Laura Esposito, mamme, sorelle e titolari di una scuola di danza nei pressi di via del Cassano, dove si coltivano i talenti dei bambini e dei ragazzi dai 4 ai 18 anni. Ballerine dall’età di 4 e 6 anni, formatesi con coreografi di fama come Steve La Chance, Fabrizio Mainini, Kledi Kadiu, solo per dirne alcuni, le due sorelle accolgono ogni giorno nella sede di via Aldebaran tanti giovani talentuosi, uomini e donne, che poi spiccano il volo verso il successo. Tra i tanti una ragazza che nei prossimi giorni parteciperà ai provini di “Amici” e un ragazzo, ex vittima di bulli che ha realizzato il sogno di ballare ed è tra i protagonisti di un progetto contro il bullismo per un noto talent televisivo.

«La nostra è una scuola di avviamento professionale alla danza nata 11 anni fa - spiegano Laura e Lucia, ballerine di danza classica e moderna - Insieme a noi ci sono altri maestri che insegnano le varie discipline. Ma la cosa importante è che vogliamo trasmettere la nostra passione a tutti i ragazzi che ci seguono. All’inizio eravamo un po’ scettiche, perché il mondo della danza è molto difficile, c’è tanto rigore, disciplina e regole. La danza però ha il potere di avvicinare i ragazzi che vivono in contesti difficili».

Una bella sfida per le due sorelle maestre che hanno fatto della loro attività quasi una “missione” sociale in un territorio che spesso è facile associare erroneamente a modelli negativi. «Noi insegniamo ai ragazzi a inseguire i loro sogni, a non mollare e a credere in ciò che fanno. A non avere distrazioni dal di fuori, che siano un fidanzato o altro. Perché si può conciliare tutto, studio, famiglia e amore», rimarcano Laura e Lucia. Tanti i baby talenti che pian piano stanno crescendo nelle sale della scuola. «Abbiamo allievi molto versatili - spiegano - che hanno partecipato a concorsi nazionali e a sostenere gli esami di fine anno abbiamo sempre avuto personaggi di fama del settore, come Marcello Sacchetta, il coreografo di “Amici” e la stessa Alessandra Celentano». Il messaggio è dunque principalmente quello di sfatare i luoghi comuni sulle periferie: «Qui ci sono ragazzi con voglia di imparare, di crescere, di realizzare i loro sogni e noi siamo qui per spingerli a farlo».