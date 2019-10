Napoli, il sogno dello stilista in carrozzina: «Porto in teatro il mio alterego bisessuale»

Giovedì 17 Ottobre 2019, 21:30

Una rispettabile carriera da stilista di alta moda e un’autobiografia, pubblicata nel 2008 da Tulio Pironti col titolo di “Vivo, creo, sogno!”, potevano già essere motivo di vanto e soddisfazione per una persona nata con un grave handicap motorio, conseguenza di un trauma da parto. Ma quelli come Giacomo Alvino non si sentono mai abbastanza realizzati, non si danno nemmeno il tempo di godersi le loro conquiste: un attimo dopo aver raggiunto il traguardo prefissato, hanno già lo sguardo puntato all’orizzonte alla ricerca di un altro obiettivo da centrare. E questa volta dal cassetto dei sogni l’artista napoletano ne aveva tirato fuori uno che sembrava davvero difficile da realizzare: mettere su uno spettacolo teatrale tutto suo.Un’avventura iniziata diversi anni fa, quando Giacomo decide d’inseguire la sua passione per il teatro e si cimenta nella stesura di un testo da portare in scena. Così, lui che riesce a digitare grazie a una manopola che muove a colpi di ginocchio, si mette al pc con la consapevolezza che scrivere un testo del genere è molto diverso dal buttare giù la propria biografia: «Le difficoltà sono state tante, a cominciare dal fatto di essermi buttato in questo progetto solo avendo una buona cultura teatrale e sensibilità artistica – confessa il 47enne –. Avevo bisogno di farmi affiancare da figure professionali del settore. Perciò per la parte drammaturgica mi sono rivolto a mia cugina, Tamara Torre, correttrice di testi teatrali e letterali: insieme abbiamo lavorato ben quattro anni sul testo. Invece, per la parte registica ho chiesto aiuto all’attore e regista Michele Cesari (noto al pubblico per aver interpretato Tommaso di “Un posto al sole”, ndr). E lui firma la regia con me».Da queste collaborazioni è nato uno spettacolo che racconta di un uomo sposato e della sua travagliata decisione di vivere la sua bisessualità alla luce del sole. E anche se il protagonista di “NidoBianco 2.0” non è disabile, Fabio Bruni, interpretato da Al Bettini, è a tutti gli effetti l’alterego dell’autore: «Sono abituato a dar vita alle mie "creature" (vedi gli abiti d'alta moda e l'autobiografia) ma questa volta è diverso, ci sono veramente io lì dentro e credo che ci percepisca – spiega Alvino, che cura anche la realizzazione dei costumi –. Questo spettacolo teatrale mi sta dando la possibilità di "muovermi sul palco" pur non essendo in scena. Può sembrare un controsenso, ma non lo è: è come poter dirigere la tua vita parallela».E dunque Giacomo Alvino porta in teatro una storia che attiene più alla sua idea di sessualità che alle problematiche legate alla sua condizione fisica. Quelle, semmai, potevano essere un ostacolo nella direzione degli attori: «Mi preoccupava farmi riconoscere come persona e figura professionale, al di là dell’handicap. Poi temevo di non riuscire a comunicare rapidamente con loro, considerate le mie difficoltà di linguaggio – confessa l’artista –. Paura svanita in due giorni. Tra di noi si è creato un feeling straordinario».Infine, c’era il problema di trovare i soldi necessari per realizzare il progetto, risolto con una campagna di raccolta fondi inaugurata lo scorso febbraio: «Con il crowdfunding, io e il mio amico Luciano Marchioni, che è anche organizzatore dello spettacolo, abbiamo raccolto più di 13mila euro non solo con donazioni on line, ma anche organizzando cene-evento o lanciando appelli in TV e video promo. La donazione più piccola, ma sempre ben accetta, è stata di 2 euro, la più generosa di mille».E ora che ogni ostacolo è stato rimosso, “NidoBianco 2.0” è pronto al debutto. Dal 25 al 27 ottobre, sul palco del teatro Piccolo di Fuorigrotta saranno di scena, oltre al già citato Al Bettini, Alessandra Carrillo nei panni di Claudia, moglie di Fabio, Andrea Papale che interpreta Marco, il miglior amico del protagonista, e Raffaele Taddei nel ruolo di Alessio, compagno di Fabio. E in ogni caso, che sia un successo oppure un flop, c’è da scommettere che il giorno dopo l’ultima replica Giacomo Alvino starà già pensando al prossimo sogno da realizzare.