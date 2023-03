Napoli, storia di solidarietà da Capodimonte: lascia la spesa per comprare gli ovetti alla figlia e un uomo paga per lei

In questi giorni difficili per Napoli, con episodi di cronaca nera che sviliscono e sconsolano, arriva da Capodimonte una piccola storia che scalda il cuore.

La vicenda è raccontata in un post pubblicato da un utente nel gruppo Facebook Abitanti di Capodimonte.

La persona in questione racconta che si trovava in fila alla cassa di un supermercato di Capodimonte in attesa di pagare la sua spesa. Davanti a lui c'era una mamma con la figlia piccola. Al momento di pagare il conto la donna aveva con sè i soldi giusto per saldare il conto.

A quel punto la mamma si accorge che la piccola ha preso degli ovetti di cioccolata e pur di accontetarla, essendo il budget finito, inizia a togliere beni di prima necessità, tra cui farina, pasta e due barattoli di fagioli per quadrare il conto.

Alla vista di questa scena l'uomo in fila ha acquistato gli alimenti che la donna aveva lasciato e glieli ha ridati fingendo che si fosse sbagliato.

L'uomo ha deciso di condividere questo piccolo episodio di solidarietà quotidiana a testimonianza che da piccoli gesti di altruismo si alimenta la fiamma della speranza di un futuro migliore. Proprio come scrive nel post: «A volte basta poco».