Napoli, «Sport di Tutti» ai Cristallini con le Fiamme Oro

Un cortile colorato. Loghi e banner in bella mostra. E la scritta in evidenza «Sport di Tutti» ad indicare il progetto che si dipanerà nel Rione Sanità. Spicca il Tricolore e sormonta la parola «Quartieri». Una indicazione chiara e precisa a non dimenticare nessuno. E poi a seguire le insegne del Dipartimento per lo Sport, e ancora quelle di Sport e Salute e della Fondazione Comunità San Gennaro, e il leone simbolo delle Fiamme Oro, il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato.

«Esserci sempre». Un bambino che pratica sport è un bambino tolto alla strada, un moltiplicatore di felicità e legalità. Ed è proprio questa la strategia funzionale praticata con successo dai campioni in tuta cremisi. Ora l’impegno di Daniela Raia, dell’oro olimpico Pino Maddaloni, di Donato Cosenza e di Vincenzo Picardi, bronzo a Pechino 2008, si rafforza e potrà continuare con il sostegno concreto di Sport e Salute.

In primo piano promozione dell’attività fisica e dei corretti stili di vita.

Un faro e un presidio i Cristallini 73, incastonati in una realtà particolare, una struttura completamente riqualificata grazie alla volontà condivisa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della Questura di Napoli, di Palazzo San Giacomo, della III Municipalità e della Fondazione di Comunità San Gennaro. L’ex mendicicomio si spalanca sempre più al benessere dei ragazzi. Si implementa l’offerta sportiva, partono i corsi di autodifesa destinate alle donne e si creano le premesse per il campo estivo aperto ai bambini, quando ormai le scuole chiudono i battenti e i genitori non sanno a chi affidare i propri pargoli, di concerto con la Fondazione Pavesi.

«Grazie al contributo di Sport e Salute apriamo la struttura non solo ai bambini e ai ragazzi che da anni frequentano i Cristallini 73 ma anche alle mamme», spiega orgoglioso l’ispettore Luca Piscopo, coordinatore nazionale delle Fiamme Oro.

«Il progetto «Sport di Tutti-Quartieri» garantisce attività sportiva gratuita a tutte le fasce d’età», afferma soddisfatta Francesca Merenda. «Lo sport si conferma veicolo sociale potente e strumento di integrazione e inclusione in particolar modo nei quartieri vulnerabili. Massima è l’attenzione rivolta ai bambini e alle donne in uno stabile riqualificato del Comune», tiene a precisare il coordinatore regionale di Sport e Salute. «Sport di Tutti» è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per le persone e nelle comunità. Due anni la durata dell'ambiziosa iniziativa.

«Puntiamo a rendere le donne di questo quartiere consapevoli. Le attività di difesa personale implementano la fiducia delle donne in se stesse e la capacità di affrontare situazioni potenzialmente pericolose», argomenta l’istruttrice e campionessa del tatami Daniela Raia. In atto un gioco di squadra e una sinergia ad ampio raggio destinati a rinsaldarsi nel tempo con don Luigi Calemme, parroco della Basilica di Santa Maria della Sanità (dove tutto ha avuto inizio nella sacrestia seicentesca), insieme alla Fondazione di Comunità San Gennaro, diretta da Melania Cimmino, e con Fabio Greco, presidente della III Municipalità (nelle foto di Carlo Di Santo).