Dopo il “tampone sospeso” Angelo Melone si aggiudica il premio “Le Fonti Awards”

Lo scorso autunno/inverno era salito alla ribalta per l'iniziativa solidale “Il Tampone sospeso” che, in piena seconda ondata di pandemia, aveva consentito ai meno abbienti di accedere a controlli sanitari. Un tour partito dalla Sanità e approdato nei quartieri più popolari della città.

Oggi l'avvocato Angelo Melone, unico partenopeo tra i 15 finalisti al premio internazionale “Le Fonti Awards” si aggiudica il podio quale boutique legale di eccellenza dell'anno, nel settore della “Malasanità e Diritto Sanitario”.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA «Uniti nel cuore» per gli artigianidi San Gregorio e... SUL PRESEPE Napoli, sul presepe arriva il tampone sospeso realizzato da Ferrigno LA SOLIDARIETÀ Napoli, il tampone sospeso fa tappa al Duomo: test per 5mila persone...

Classificatosi a marzo tra i 100 Professionisti dell’anno secondo l’importante rivista Forbes risultandone il più giovane, recentemente nominato Console della Repubblica Democratica del Congo in Italia; il 1 luglio nella prestigiosa cornice del Museo Diocesano di Milano, l'avvocato partenopeo è risultato tra i vincitori nella sua branca di specializzazione, quella del Diritto Sanitario.

«Sono particolarmente emozionato – afferma Melone - per questo importante riconoscimento che mi gratifica e mi onora. Questo traguardo è il frutto di tanti anni di duro lavoro, sostenuto da una grande passione, determinazione e perseveranza nel perseguire gli obiettivi programmati e soddisfare pienamente le aspettative dei tanti assistiti che continuano a riporre in me la loro fiducia. Dedico il premio “Le Fonti Awards” ai miei assistiti vittime di malasanità».

Il premio è stato conferito a seguito di un accurato esame da parte di un Comitato Scientifico, composto da esperti nel settore legale e accademico, e tra i criteri di valutazione adottati vi sono i risultati professionali, la leadership di settore, l'alta qualità del servizio, l'aggiornamento professionale e l'internazionalizzazione dello studio; tutti queste condizioni sono state considerate soddisfatte dallo studio legale che oltre ad operare in Italia è il primo studio legale ad essere presente in Africa ed avere sedi di rappresentanza a Dakar (Senegal), Accra (Ghana), Kinshasa (Rep. Democratica del Congo), Ouagadougou (Burkina Faso), Lomè (Togo) .





Ufficio stampa Angelo Melone International Consulting

Alessandra Del Prete 3385327005 alexandradelprete@gmail.com