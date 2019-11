«Napoli per Telethon», quarta edizione all'Annunziata

Torna il premio “Napoli per Telethon 2019”. La quarta edizione si svolgerà, a partire dalle ore 19, oggi mercoledì 20 novembre nella Sala delle Colonne dell’Ospedale dell’Annunziata – via Egiziaca a Forcella, 18.



L'iniziativa, ideata e coordinata dal giornalista Massimiliano Bonardi, in collaborazione con l’associazione La Voce degli Ultimi, la Fondazione Telethon e il Tigem di Napoli, è finalizzata alla raccolta fondi per la ricerca in favore della Fondazione Telethon che lotta per scoprire e curare le malattie genetiche rare. La manifestazione gode del Patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. Nel corso della serata, che sarà presentata dai giornalisti Pasquale de Simone e Lorena Sivo saranno consegnati i riconoscimenti dell’artista Iole Monaco a personaggi napoletani che si sono distinti per l'opera morale e sociale sul territorio in ambito istituzionale, culturale, medico scientifico, accademico, imprenditoriale e giornalistico.



Tra i premiati, le ricercatrici Maria Antonietta De Matteis e Chiara Di Malta, i giornalisti Gianfranco Coppola ed Ettore Mautone, la Fondazione Grimaldi Onlus, il poeta-scrittore Francesco Terrone, l’attore Gino Rivieccio, gli ingegneri Gianluca Basile e Ciro Verdoliva e l’imprenditore Alfonso Montefusco. Un premio speciale creato da Lello Fusco, da parte dell’associazione La Voce degli Ultimi, sarà consegnato al direttore del Tigem di Napoli, Andrea Ballabio (in foto). Seguirà un buffet offerto da Armando Scaturchio Antica Pasticceria dal 1903. Media partner della manifestazione è il periodico Pink Life Magazine mentre la televisione ufficiale è Tla. Sponsor Gmm Farma, Amor di Vita, Centro Augusto, Form Italia, Uniongas e Luce, T&D Angeloni ed Ecotirrena. © RIPRODUZIONE RISERVATA