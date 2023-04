Napoli, al via la seconda edizione del torneo di calcio in ricordo dei poliziotti Pasquale Apicella e Giovanni Vivenzio

Un evento sportivo per ricordare il sacrificio di due valorosi agenti della polizia, Pasquale Apicella e Giovanni Vivenzio, morti mentre erano in servizio.

Le finali per entrambi le categorie: Polizia di Stato e Professional, si terranno sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 al Complesso Kennedy di Napoli, sito in via Camillo Guerra, 60.

Si tratta della seconda edizione del torneo amatoriale di calcio a 8 che i colleghi poliziotti di Apicella e Vivenzio, ovvero, gli agenti Massimiliano Fenza e Antonio L’Astorina hanno voluto organizzare per il secondo anno consecutivo per onorare la memoria di due rappresentanti delle forze dell’ordine, che non si sono sottratti al proprio dovere di custodi assoluti della legalità.

Oltre 650 i partecipanti, tra colleghi e appartenenti agli Ordini professionali, che per la prima volta hanno aderito all’iniziativa.

Le donazioni raccolte nel corso dei tre mesi di gioco andranno alla Fondazione Ospedale Santobono.

Dopo Bnt Banca nel 2022, a sponsorizzare questa seconda edizione sarà Prestinuova: agenzia in attività finanziaria di Bnt Banca.

L’organizzazione del torneo conterà sulla presenza del dott. Sergio Caiazza, agente di Prestinuova sul territorio di Napoli e impegnato da tempo in iniziative volte al sociale e alla valorizzazione della legalità e dell’impegno civile.