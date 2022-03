Un Tir con viveri e presidi sanitari da Napoli ai confini dell'Ucraina

Il coordinamento"Ancora insieme, costituito nel 2017 e diretto dalla dottoressa Mariarosaria Focaccio, responsabile del servizio divulgazione per la donazione di organi, tessuti e cellule della Regione Campania, formato da 18 associazioni di volontariato, è impegnato in una ulteriore missione: l'organizzazione di rilevanti spedizioni di aiuti per sostenere il popolo ucraino, in collaborazione con l’associazione Figli in famiglia presieduta da Carmela Manco.

Al momento sono stati raccolti circa 600 colli di viveri, presidi sanitari e abbigliamento. Giovedì 10 marzo partirà da San Giovanni a Teduccio un tir che si spingerà fino ai confini dell’Ucraina. Con questo impegno il coordinamento è ancora una volta in prima linea in una missione di grande importanza.