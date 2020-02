Napoli, un aiuto dal mare contro l'abbandono scolastico

Giovedì 13 febbraio nella sede di Napoli di Intelliform SpA, è stato presentato il corso IeFP - Operatore del Mare e delle Acque Interne. Il corso, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POR Campania FSE 2014/2020, della durata di tre anni, intende favorire sul territorio il processo di integrazione tra sistema educativo di istruzione, formazione e struttura produttiva. L’attività didattica, così immaginata e articolata, ha tra gli obiettivi primari la lotta alla dispersione scolastica.



Ma c’è di più: rafforzando il collegamento tra istruzione, formazione professionale e mondo del lavoro intende agevolare la transizione dal periodo scolastico a quello appunto lavorativo, incrementando concretamente le possibilità di occupazione. L’incontro è stato moderato da Carmen Credendino, caposervizio dell'agenzia di stampa nazionale DIRE. Nel corso dell’evento sono intervenuti l’Assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione Campania, Chiara Marciani e Giovanni Sorvillo Amministratore Delegato di Intelliform S.p.A. ente attuatore del percorso formativo. Imparare un mestiere direttamente sul campo, questo un punto chiave e di forza dei corsi IeFP.



La consistente formazione pratica, con le sue numerose ore di stage, tirocini e attività di laboratorio presso aziende partner consentirà agli allievi di maturare esperienze sul campo utili ad apprendere nuove competenze. Un itinerario istruttivo, dunque, che si pone come ambizioso ma realistico fine, quello di consentire ai frequentanti di aprirsi una via di ingresso nel mercato del lavoro. La regolare frequenza ed il superamento degli esami finali daranno diritto al rilascio dell’Attestato di Qualifica Professionale riconosciuta dalla Regione Campania. Una valida opportunità, dunque, grazie alla quale i giovani partecipanti potranno acquisire le giuste competenze per poter operare presso aziende specializzate nel trasporto marittimo e costiero di merci e passeggeri, società e cooperative ittiche oppure imprese agricole di allevamento ittico. © RIPRODUZIONE RISERVATA