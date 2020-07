Napoli, un'opera d'arte su Maradona all'asta per solidarietà

Un’opera d’arte di Paolo De Cuarto che raffigura Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, sarà messa all’asta per beneficenza a favore del progetto ‘Non toccate i bambini’. La mostra evento si svolgerà il prossimo 16 luglio presso il Banco Preziosi Nazionale di Napoli alle ore 19:00



La “Cultura di Napoli” degli ultimi 40 anni va in mostra. In un evento unico e speciale ma che resta popolare e aperto al tempo del Covid. Quale migliore occasione per il capoluogo campano, capitale mondiale dell’arte e dell’arte contemporanea, realizzare nel centro storico - patrimonio dell’UNESCO - una mostra evento che celebra MARADONA e il grande Napoli, con un’opera di Paolo De Cuarto, offrendo la solidarietà ai bambini del progetto sociale “Non toccate i bambini”.



Arte, solidarietà e Maradona sono le parole chiave che sintetizzano l’iniziativa proiettando Napoli in una dimensione senza spazio e senza tempo. Il legame tra Napoli e il ‘pibe de oro’ nasce nel 1984 ma durerà per sempre, attraversando le varie generazioni fino ai giorni nostri, grazie alla storia, ai ricordi indelebili della gente comune e degli addetti ai lavori, alla passione che la città nutre per il calcio e per il fuoriclasse argentino, genio e sregolatezza diventato mito immortale. Quel talento straordinario che l’arte riconosce e premia con un’opera pittorica di Paolo De Cuarto, realizzata in esclusiva per la International Broker Art in occasione della vittoria del Napoli Calcio della Coppa Italia 2020.



“START ART”, mostra evento per una sera si terrà il prossimo giovedì 16 luglio a Napoli nella prestigiosa sede di BPN spa e nasce dall’iniziativa congiunta di Marco Limoncelli, presidente di Banco Preziosi Nazionale e di Danilo Gigante, presidente di International Broker Art che con soddisfazione dichiara: “Sport e arte costituiscono un connubio perfetto, rappresentando entrambi la vita e i valori sani che l’essere umano dovrebbe avere”.



L'opera raffigurante Maradona andrà all'asta nel corso della serata e il ricavato sarà donato in beneficenza a varie associazioni che si occupano di bambini con problematiche diverse, per il progetto "Non toccate i bambini" portato avanti da International Broker Art negli ultimi 15 anni. Ospite d’onore Diego Armando Maradona Junior, che presenterà il quadro.



Saranno inoltre esposte altre 13 opere sempre di Paolo De Cuarto, realizzate in esclusiva per grandi brand italiani che rientrano nel progetto culturale #iosonoitaliano.



