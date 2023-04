Nasce Inclusive Design, il Mooc in lingua inglese di Federica Web Learning dedicato alla progettazione inclusiva

La collaborazione tra Federica Web Learning, Centro di Ateneo per l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, leader nel settore della Digital Education, e l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità si estende oltre i confini nazionali.

Dopo il successo dell’edizione italiana del MOOC Progettazione inclusiva dedicato a chi si occupa di progettazione e cooperazione internazionale, federica.eu e l’Osservatorio ampliano l’offerta al pubblico internazionale lanciando il corso Inclusive Design: una nuova e aggiornata versione in inglese del corso.

Il MOOC, realizzato per essere accessibile a tutti, grazie a testi alternativi per ciechi e/o ipovedenti, sottotitoli per supporto alla visione e traduzione in LIS per il supporto a utenti sordi (nella versione italiana), è disponibile gratuitamente sulla piattaforma federica.eu e si rivolge a chi opera all’interno di ONG e organizzazioni di persone con disabilità, all’interno di agenzie nazionali di cooperazione internazionale, a operatori del settore e a studenti universitari.

“The importance of Human Rights with regard to disability”, “The fundamental role of the organisations of people with disabilities”, “Monitoring and evaluation of inclusive design” sono alcuni dei titoli delle sette lezioni che compongono il corso che attraverso casi studio, testimonianze e focus tematici offrirà ai partecipanti la possibilità di approfondire la loro preparazione nell’ambito della progettazione inclusiva.

Il MOOC sarà disponibile gratuitamente con la semplice iscrizione al corso a partire dal 4 aprile 2023 sulla piattaforma federica.eu.

Federica Web Learning nasce nel 2007 come progetto pionieristico di alta formazione online e oggi è il Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell’Università di Napoli Federico II.

Con la sua multipiattaforma federica.eu (https://www.federica.eu), offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie ai 500 MOOC (Massive Open Online Courses) multidisciplinari già disponibili nel catalogo in continuo aggiornamento e ampliamento, tutti ideati e realizzati con docenti dell’Università di Napoli Federico II e con la faculty di prestigiosi Atenei nazionali e internazionali.

federica.eu, con 700 mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, è la piattaforma leader in Europa per la didattica multimediale open access, e nella top ten mondiale per produzione di MOOC, e risponde alle esigenze formative di segmenti diversi di utenti: il pubblico studentesco nelle diverse fasce, il mondo professionale legato alla galassia del Lifelong learning, fino alla Pubblica Amministrazione e alle imprese 4.0.

L’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità previsto dall’art. 33 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), come meccanismo di coordinamento tra le principali istituzioni pubbliche competenti e la società civile, è incaricato dalla legge 18/2009, legge di ratifica della Convenzione su citata, di promuovere l’applicazione in Italia dei principi e delle norme della UNCRPD.

Ciò si è tradotto nell'adozione di uno specifico “Secondo Programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità dello Stato italiano” (DPR 12 ottobre 2017) che prevede una specifica linea di attività dedicata alla Cooperazione Internazionale.

All’interno del Programma è inserito, come parte integrante, il documento di “Piano d’azione sulla disabilità della Cooperazione Italiana” adottato dal MAECI (2015) e poi dall’AICS che prevede un’attenzione particolare alla progettazione inclusiva per le persone con disabilità, indirizzata al personale del MAECI e dell’AICS, alle ONG di cooperazione allo sviluppo e di altri attori pubblici e privati competenti. La progettazione inclusiva è parte integrante delle “Linee Guida Disabilità e inclusione sociale dell’AICS” del 2018.

In tale direzione l’Osservatorio aveva istituito un gruppo di lavoro ad hoc (gruppo 13 di cooperazione internazionale) con due coordinatori (la dottoressa Mina Lomuscio, indicata dal MAECI in accordo con l’AICS e la dottoressa Francesca Ortali della RIDS) con i compiti delegati dall’assemblea dell’Osservatorio. Tra i vari compiti del gruppo di lavoro, è stata prevista la realizzazione di una formazione del personale pubblico e privato sui temi della progettazione inclusiva con particolare attenzione nella cooperazione internazionale e persone con disabilità con l’utilizzo di un corso on line. Il gruppo di lavoro su citato, a cui partecipano, tra gli altri, le tre federazioni nazionali di ONG di cooperazione allo sviluppo ed il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ha concluso il suo lavoro elaborando un progetto di formazione on line.