“Natale Condiviso”, Sole365 sfiora i 70 mila euro in prodotti al Banco Alimentare

Martedì 22 dicembre alle ore 10, presso il punto vendita Sole365 di via Argine, nel Centro Commerciale Neapolis, Michele Apuzzo, amministratore delegato della catena di supermercati campani, ha consegnato simbolicamente al direttore del Banco Alimentare Campania, Roberto Tuorto, il ricavato dell’iniziativa “Natale condiviso. Tu regali, noi doniamo”.

«Siamo felicissimi del risultato raggiunto – ha dichiarato Michele Apuzzo - per il quale dobbiamo ringraziare i nostri partner, per aver condiviso da subito il progetto, ed i nostri clienti per aver accolto con grande entusiasmo l’iniziativa. Eravamo sicuri che avrebbero risposto prontamente con la solidarietà che li ha sempre contraddistinti in questi anni, ma in un momento così difficile per tutti non era scontato. Il successo del Natale condiviso è nell’opportunità che molte famiglie avranno non solo di passare un Natale tranquillo, ma di sentire la vicinanza emotiva dei propri concittadini».

«La raccolta promossa nei supermercati Sole365 – ha dichiarato il direttore del Banco Alimentare Campania Roberto Tuorto – ha avuto un successo straordinario, al di là di ogni aspettativa. Il moltiplicarsi di gesti di generosità in questo tempo di crisi, ci aiuta a sperare nel futuro. Grazie di cuore ai clienti di Sole365 e ai dirigenti che hanno pensato a questa iniziativa. Daremo un aiuto concreto a decine di migliaia di famiglie, regalando loro un Natale più sereno. Cercheremo di spazzare via la solitudine, la più terribile delle povertà, con una mano tesa, creando comunità e sostenendo processi di crescita veramente umana e solida. La solidarietà è una strada – conclude Tuorto citando Papa Francesco - per uscire dalla crisi migliori, bisogna scegliere”»

69375,68 euro, raccolti grazie alla partecipazione attiva dei propri clienti che, attraverso l’acquisto dei regali natalizi, hanno supportato materialmente l’iniziativa benefica.

Sole365 ha, difatti, donato il 3% di ogni acquisto dei prodotti presenti nel catalogo Natalizio effettuato entro il 20 dicembre, così da permettere alla donazione di arrivare per Natale ai propri destinatari.

La consegna, come hanno sottolineato il direttore del Banco alimentare e l’amministratore delegato di Sole365, ha avuto l’intento di sensibilizzare la comunità sul tema della crescente povertà che ha portato, questo dicembre 2020, oltre 200 mila persone a necessitare del supporto materiale del Banco Alimentare Campania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA