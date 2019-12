Matteo (il nome è di fantasia) ha 11 anni, frequenta la terza elementare ma da quando era piccolo si è chiuso in un mutismo costante e comunica a gesti. «Vive in un mondo tutto suo - dice chi lo segue nelle attività scolastiche e nella vita quotidiana - ma come altri suoi coetanei nella stessa condizione avrebbe bisogno di terapie mediche molto costose». Come Matteo sono tanti i bimbi autistici che hanno bisogno di cure e visite specialistiche. In quest’ottica nasce la cena di solidarietà organizzata per venerdì 20 dicembre, alle 21, presso la sede della Fondazione Foqus (via Portacarrese a Montecalvario, 69): “Formaggi d’Autore ai Quartieri Spagnoli” è il nome scelto per la cena a sostegno del Centro Argo che si rivolge a bambini, ragazzi, giovani con disabilità e alle loro famiglie (nella foto un momento delle attività del Centro) e che prevede un menù a base di formaggi, a cura dello chef Agostino Volpe. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto alle attività del Centro di abilitazione per persone con disabilità cognitive che fa parte della rete di imprese sociali attive all’interno di Foqus.



La cena "speciale"sarà dedicata ai formaggi prodotti dalle piccole e medie aziende del Meridione (con latte prodotto esclusivamente da razze autoctone in via di estinzione) e alle loro declinazioni nei piatti più raffinati della tradizione italiana, nel nuovo ristorante della Corte cinquecentesca di Foqus, in collaborazione con l'associazione Alimentale Forchetta & Cervello - Filiera Sostenibile e l'azienda vinicola Cantina Trabucco. Lo chef Agostino Volpe renderà omaggio in ogni portata ad alcuni tra i migliori formaggi regionali: dal pecorino al caciocavallo podolico, dal provolone del Monaco al prezioso Persefone (pecorino con nduja di Spilinga). Info e prenotazioni 347.568.58.67 - foqusbar@gmail.com.