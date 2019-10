Nei numeri il successo del «Bosco in rosa», la corsa con Rosalia Porcaro

Domenica 20 Ottobre 2019, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Fantastica corsa per un grande obiettivo». Consapevole dell’evidente successo nei numeri e nel messaggio Rosalia Porcaro, starter d’eccezione della seconda edizione del «Bosco in Rosa - Corri tra i capolavori».Oltre ogni più rosea aspettativa. Non casuale, infatti, il colore che ha vivacizzato il parco di Capodimonte, con più di mille persone, accompagnatori e bambini, ben seicento runners donne, che hanno letteralmente invaso l’area della Fagianeria. Vera esplosione di felicità lungo i viali trafficati, nei quali spiccava inconfondibile il rosa delle t-shirt vendute nello stand dei Sostenitori del Santobono, facendo registrare il sold out.«E’ stata una giornata entusiasmante. Sono andata piano ma ho apprezzato la gioia e soprattutto la voglia di aiutare un ospedale, cui tutti i napoletani sono particolarmente affezionati», ammette la testimonial della manifestazione Porcaro, attrice napoletana fortemente contesa tra le donne presenti per fotografie, selfie e piccoli video. Il percorso della gara si è snodato tra autentici capolavori d'arte e botanici, che il polmone verde per eccellenza di Napoli conserva gelosamente. A vincere l’appuntamento 2019 Annamaria Capasso, con il tempo ufficioso di 20’27” lungo un tracciato di 5 km.«Si correva nel bosco per una giusta causa e sono contenta di aver potuto disputare questa prova insieme a tantissime donne», ha detto soddisfatta la podista napoletana di Ponticelli. Alle sue spalle la vomerese Alessandra Passariello e la flegrea Mena Febbraio. Poi un’onda rosa di seicento runners, mamme, ragazzine, bambine, ha impiegato più di un’ora, per completare il percorso, raccogliendo appieno lo spirito della giornata.L'iniziativa benefica è stato organizzata dalla Napoli Running in sinergia con il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, al fianco dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono Onlus. «Grazie al Bosco di Capodimonte, al direttore Bellenger, alle runners intervenute riusciamo a portare, anno dopo anno, sempre più donne al bosco per una buona causa e questa è la risposta che le donne napoletane hanno fornito», ha affermato Maria Pastore, Napoli Running.«Siamo stati felicissimi di ospitare la corsa, perché il bosco si presta particolarmente con i suoi fantastici scenari. Una giornata di festa e l'occasione per scoprire la bellezza e la ricchezza botanica e tutte le opportunità che offre il nostro campus culturale», sottolinea Sylvain Bellenger.Sport e solidarietà binomio perfetto e vincente. «La raccolta fondi andrà a finanziare un progetto unico a Napoli, ovvero «Sogni d'oro: umanizzazione pittorica». La decorazione del reparto di neurochirurgia e neuroncologia pediatrica del Santobono attualmente in ristrutturazione. «La bravissima disegnatrice Disney, Sally Galotti, ideatrice di Pocahontas, sta preparando i disegni che verranno affissi nei corridoi e nella stanze dove ci sono bambini lungodegenti, che necessitano di un ambiente particolarmente rilassante e colorato», osserva Emanuela Capuano, manager dall’associazione Sostenitori Ospedale Santobono.Ottima anche la risposta delle attività collaterali con il nutrition point , a cura delle dottoresse Roberta Di Vaio e Angela Galdieri, e il nail ponit con Giulia Ambrosio e l'animazione di Valeria Capocotta per i bambini presenti. Napoli si riscopre in rosa e capitale della salute.