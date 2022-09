Nel mare di Meta una statua della Madonna del Lauro

A Meta, in occasione delle celebrazioni per la Madonna del Lauro, si è svolta ieri sera la tradizionale celebrazione della messa per i naviganti sulla spiaggia. La funzione liturgica è stata officiata al termine della processione che ha portato la statua della patrona della città dalla basilica della piazza fino al litorale.

Dopo il rito religioso, su iniziativa di un privato, una copia in scala ridotta dell'effigie della Madonna portata in corteo e di quella che si trova in zona Stella Maris, lungo la linea di costa di Meta, è stata posizionata in una piccola conca naturale nelle profondità dello specchio di mare che bagna l'arenile.

Una barca dell'associazione Amici del Mare, con a bordo il sindaco Giuseppe Tito, il parroco ed i rappresentati delle forze dell'ordine del territorio, circondata dai pescherecci e dalle unità di altre associazioni, oltre che da quelle dei diportisti, hanno raggiunto il luogo prefissato e calato in mare la statua che poi i sub hanno posizionato sul fondale.

Conclusa la cerimonia, salutata con un lungo applauso dalle imbarcazioni e dalla terraferma, uno spettacolo di fuochi d'artificio ha illuminato tutto il golfo di Sorrento. Le celebrazioni in onore della Madonna del Lauro proseguiranno anche nei prossimi giorni e fino al 12 settembre.