A nisida un hub turistico per lo sviluppo, incontro il 23 con istituzioni e associazioni

Il progetto NCTC è stato selezionato da "con i Bambini" (fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) per contrastare la dispersione scolastica e prevenire la criminalità giovanile grazie a tre preziose opportunità di formazione gratuita con stage retribuiti per diventare operatore di cucina-cuoco, operatore della promozione e accoglienza turistica, operatore informatico della realtà aumentata/metaverso.

Delle attività di formazione già in corso e del futuro di nisida coast to coast si discuterà nel corso dell’evento “l’Isola che verrà” il 23 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 15, assieme alle istituzioni, ai protagonisti del progetto, ai ragazzi delle scuole, ai partners del progetto, agli esperti del settore, alle associazioni e alle imprese del territorio impegnati in attività di visioning e operative mapping. L’obiettivo è la realizzazione di un hub per servizi in ambito turistico, ambientale e sociale all’interno del centro diurno polifunzionale annesso all’ipm di nisida, così da unire l'isola col resto della città e creare opportunità lavorative per i ragazzi dai 15 ai 18 anni, coinvolti nei percorsi formativi.

Il risultato della giornata sarà una mappa “propositiva”, che aiuterà il progetto a sviluppare una visione complessiva di nisida, integrata con il territorio flegreo e del tessuto urbano e sociale della città di Napoli. Inoltre, i ragazzi dell’ISIS Vittorio Veneto si confronteranno in una challenge grafica per restituire all’esterno il risultato dell’esperienza del gruppo di lavoro fornendo materiale utile per lo sviluppo in concreto dell’idea progettuale.