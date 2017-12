Nocchetti, presidente di Tutti a scuola: «Ai disabili questo Governo non mancherà»

Venerdì 29 Dicembre 2017, 18:35 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 18:35

Fine anno, tempo di bilanci. E se gli ultimi giorni del 2017 coincidono anche con il termine della legislatura, allora un consuntivo sul lavoro svolto dai governi che si sono succeduti negli ultimi cinque anni è d’obbligo. Soprattutto se sei il presidente di un’associazione che si batte per la difesa dei diritti dei disabili. E, infatti, è proprio quello che fa Toni Nocchetti di Tutti a Scuola in un video postato qualche ora fa sul suo profilo Facebook. Un bilancio il cui esito lo si può intuire già leggendo il testo che accompagna la clip: «Di questo governo i disabili non sentiranno assolutamente la mancanza», scrive. E i motivi di questa disaffezione li spiega chiaramente nel videomessaggio pubblicato sul social network.«Non si deve mai perdere la speranza che qualcosa o qualcuno cambi, soprattutto se si è genitore di un figlio disabile – esordisce il professionista napoletano –. Ora che la legislatura a guida del Partito Democratico è terminata, un bilancio deve doverosamente farsi». Ed elenca le quattro leggi approvate dal Parlamento, che ha appena terminato il suo lavoro con lo scioglimento delle Camere decretato dal Presidente della Repubblica. Leggi che avrebbero dovuto dare ai quattro milioni di disabili italiani e alle loro famiglie la speranza che la loro vita cambiasse in meglio: «L’inclusione a scuola dei disabili, la cosiddetta “Buona scuola”; la legge sull’autismo; la legge sul “Dopo di noi” e i provvedimenti sui “Caregiver” hanno rappresentato tutti goffi tentativi di dare risposte a un universo che non riesce ad averne. Leggi e stanziamenti assolutamente inadeguati ai bisogni dei disabili italiani».Nocchetti lamenta l’esiguità dei fondi messi a disposizione dallo Stato a sostegno delle persone che vivono con gravi problemi fisici e/o psichici, personali o di un familiare: «Ci si chiede cosa significhi uno stanziamento di 20 milioni di euro per i “Caregiver” o quelle poche manciate di euro messe a disposizione per il “Dopo di noi”. E la risposta è che in Italia per i disabili così non è possibile andare avanti». Una risposta sconfortante che nasce anche dall’analisi dei bilanci dello Stato: «In una manovra finanziaria di 20 miliardi di euro si riesce a trovarne appena 20 milioni da destinare al fondo per i “Caregiver”», denuncia ancora il presidente di Tutti a scuola. Nonostante questo sconforto, però, Nocchetti promette di non cedere di un millimetro nella battaglia in cui è impegnato con l’associazione che guida: «Uno stato d’animo che deve cedere il passo alla costante rivendicazione e difesa dei diritti dei più deboli». E conclude il suo messaggio: «Arrivederci al prossimo Parlamento e al prossimo Governo. Di questo i disabili non sentiranno mai la mancanza».