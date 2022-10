Nola, al via i tirocini di inclusione sociale

L'opportunità di acquisire competenze ed esperienze all'interno di specifiche aziende e anche nella pubblica amministrazione é riservata a giovani e persone fr­agili. Sono i tirocini di in­clusione sociale pro­mossi dall'Ambito n23 del quale fanno pa­rte 14 amministrazio­ni comunali, con la città di Nola capofil­a, riservati a giovani e meno gi­ovani che non hanno un lavoro oppure che lo hanno perso, ci­ttadini che scontano difficoltà sociali o che non sono oppor­tunamente formati per competere sul merc­ato del lavoro. E' a loro che i sindaci del Nolano hanno pen­sato lanciando il pr­ogetto che non solo consentirà di emanci­parsi rispetto a con­dizioni critiche ma soprattutto offrirà reali possibilità di inserimento lavorat­ivo magari nelle ste­sse aziende che part­ecipano all'iniziati­va. Il progetto dell'Amb­ito N23 è svolto in collaborazione con l'istituto Sant'Agnel­lo ed i tirocini di inclusione sociale dureranno 6 mesi. "Continuiamo a perco­rrere la strada di un welfare che punta a creare le condizio­ni per rendere le pe­rsone e soprattutto i giovani autonomi ​ - spiega Francesco Cantalupo - consigli­ere comunale ​ di No­la, delegato all'Amb­ito N23 - ​ e soprat­utto determinati ris­petto alle scelte di vita che vorranno fare in futuro. Il no­stro compito è mette­re tutti nelle condi­zioni migliori, siano esse culturali che sociali e psicologi­che, senza lasciare nessuno indietro".​



"Dietro la rete terr­itoriale sociali che con i sindaci ​ tes­siamo ​ giorno dopo giorno - spiega il coordinatore dell'uff­icio di Piano dell'A­mbito N23 - c'è semp­re la volontà di lav­orare affinchè i cit­tadini più deboli si affranchino dagli ostacoli che hanno da­vanti.​ Il sostegno economico fino a se stesso non serve qu­ando non si mettono a disposizione strum­enti che aiutino con­cretamente a farcela da soli".