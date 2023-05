Nola, donazioni solidali alla mensa fraterna

Pasta, olio, caffè, pomodori pelati, bevande ed altri prodotti di prima necessità: alla mensa fraterna di Nola la donazione di Cns Tech, la società consortile napoletana, attiva nel settore della sicurezza. L'iniziativa è stata realizzata insieme con Emporio Solidale San Giuseppe, che opera all’interno di un locale confiscato alla camorra e con la cooperativa sociale Peppe 83.

Si tratta del primo passo verso un progetto che punta alla creazione di una rete di solidarietà che mette insieme volontariato ed aziende.

Ed a favorire l'estensione del programma anche a Nola sono stati Lucianna Napolitano Bruscino, assessore alle attività produttive della città di Giordano Bruno ed Alberto Buonaguro, capogruppo di "Nola democratica" in consiglio comunale: "Sosteniamo l'idea della creazione di una vera e propria banca alimentare anche a Nola puntando sul sostegno delle aziende che come Cns Tech mostrano di avere a cuore le sorti di chi è più debole e per questo si impegnano a dare una mano supportando servizi come la mensa fraterna di Nola che è gestita dalla Caritas e che, avendo sviluppato una consistente esperienza nel mettere in rete bisogni ed opportunità, potrebbe rappresentare un importante punto di riferimento per rafforzare e consolidare le sinergie che si stanno creando"