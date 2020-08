​La violenza sulle donne non va in vacanza: numero verde istituito dalla cooperativa Eco

La violenza di genere non ha orari né stagioni e nei periodi vacanzieri bisogna sempre tenere alta la guardia. Allentandosi infatti i contatti con il mondo esterno, amici o familiari, diventa anche molto più difficile manifestare il bisogno di aiuto da parte delle vittime. Durante i mesi del lockdown si è registrata una impennata di richieste di aiuto ai centri di violenza in tutta Italia.



«Dal nostro punto di osservazione, fatto di diversi comuni della Campania - sottolinea Sofia Flaùto, presidente della Cooperativa sociale Eco onlus, il tema della violenza sulle donne in estate è quanto mai centrale - Per questo motivo abbiamo istituito un numero verde che non va in vacanza ma che è attivo e a disposizione di quante vogliano rivolgersi ad un centro di ascolto".



Al numero verde 800 960 528 ogni tipo di denuncia viene poi smistata ai servizi sociali del territorio. «Quello che ci preoccupa - continua Flaùto - è l'aumento delle violenze cosiddette di branco che testimoniano come sia in atto un cambiamento culturale dei ruoli tra uomo e donna. La chiave per disinnescare questi episodi è nell'educazione dei nostri figli. Al rispetto sì, ma anche a non essere incoerenti. Non si può educare con bambole o soldatini e poi trasferire sui figli la propria frustrazione incitando una prevaricazione dei ruoli». Segnalazioni di disagio che arrivano anche attraverso i centri estivi per i bambini dove si accendono le prime lampadine di ciò che avviene in casa. "Quest'anno nessuno dei nostri servizi è andato in ferie. La pandemia ha reso ancor più necessaria la rete di ascolto per le famiglie, per le donne, i bambini. © RIPRODUZIONE RISERVATA