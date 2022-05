Un libro per ricordare Nunzia Castellano, vittima di femminicidio: domani la presentazione

NAPOLI - «Gli occhi blu di Nunzia». Questo il titolo del libro che racconta la vita di Nunzia Castellano, uccisa dal suo ex compagno, scritto da Adelaide Camillo, e che sarò presentato domani alle 11,30 all’Hbtoo di via Coroglio. Un libro per tenere accesa la memoria di Nunzia, che nel giorno della presentazione avrebbe compiuto 50 anni.

All’opera della Camillo ha partecipato anche la sorella di Nunzia, Mariarosaria Castellano. Un libro che ha una doppia finalità: da una parte ricordare Nunzia, dall’altro uno scopo benefico. Difatti il ricavato della vendita del libro, inserito nella collana «Storie di vita», sarà devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli.

Alla presentazione saranno presenti, oltre all’autrice, Mariarosaria Castellano; Bruna Fiola, presidente della VI commissione Politiche sociali, istruzione, culture e ricerca scientifica della Regione Campania; Antonella Formicola, criminologa forense; Marina Ferrara Antico, giudice; di Giuliana Covella, giornalista e scrittrice; Alessandra Clemente, consigliera comunale.