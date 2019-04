Cinque sportelli contro la violenza sulle donne: ecco dove e come trovarli

Mercoledì 17 Aprile 2019, 16:06

Cinque centri Antiviolenza per le donne in difficoltà. Sono appena partiti grazie al progetto voluto dall'assessore del Comune di Napoli Laura Marmorale e promosso dalla delegata alle pari opportunità, Simonetta Marino. I centri sono curati e gestiti da; Consorzio Terzo Settore; Consorzio Co.Re.; Associazione le Kassandre; Associazione Telefono Rosa.I cinque centri Antiviolenza sono aperti dal lunedì al venerdì e saranno affiancati da altrettanti gli sportelli che invece sono aperti al pubblico due giorni a settimana. Ttti i servizi sono gratuiti ed aperti alle donne in difficoltà, l'offerta comprende: Consulenza Psicologica, Consulenza Legale, Orientamento al Lavoro. Ecco dove e quando trovarli.. Municipalità 1 - 2Via Concezione a Montecalvario, 26 presso palazzetto URBANOrari di apertura:Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 9.00 alle 13.00Mercoledì dalle ore 14.00 alle 18.00.Corso Garibaldi, 394, presso la sede della Municipalità IILunedì 9.00 -12.00 | Mercoledì 12,30 - 15,30.. Municipalità 4 - 6Via Gianturco, 99 | presso la sede della Municipalità IVOrari di apertura:Lunedì dalle 11.00 alle 15.00Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 09.00 alle 13.00.Corso Sirena, 305, presso la sede secondaria della Municipalità VIOrari di apertura:Martedì 9.30-12.30 | Venerdì 15.00 - 18.00.Municipalità 3 - 5Via Sant’Agostino degli Scalzi, 61 presso la sede della Municipalità IIIOrari di apertura:Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 9.00 alle 13.00Via Giacinto Gigante, 242 | presso la sede della Municipalità V - ArenellaLunedì 13.00 - 16.00 | Venerdì 9.30 - 12.30.Centro Anti Violenza Polo 3. Municipalità 7 - 8Via Vincenzo Valente, 45 | presso la sede secondaria della Municipalità VII - MianoOrari di apertura:Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 9.00 alle 13.00.Centro Anti Violenza Polo 4. Municipalità 9 – 10Viale Diocleziano, 330, presso la sede secondaria della Municipalità XOrari di apertura:Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle 9.00 alle 13.00.Sportello IXViale Adriano | presso il Centro Giovanile NA.GIO.JA.Lunedi 14.00-17.00 | Martedì 15.00-18.00