Associazioni Carmine Onlus e Social Guitar Project Un concerto per l'inclusione sociale contro le diseguaglianze. Passa dalla musica il messaggio di solidarietà del Total Music Live, in scena sabato 5 settembre presso il Cral Maricorderia di Castellammare di Stabia. Oltre 60 musicisti in erba prenderanno parte all'evento musicale curato da Cat Girace, musicista e direttore artistico del Social Guitar Project, che proporrà il suo classico concerto di musica leggera. Con il patrocinio del Comune di Castellammare di Stabia e l’Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania, assieme alle Associazioni Carmine Onlus e Social Guitar Project, per l'undicesimo anno consecutivo, il concerto posticipato a settembre a causa della pandemia, sarà l'occasione per supportate progetti dedicati alle fasce deboli.

Dopo aver supportato i progetti “Un cuore nuovo per Babacaar” e “Maternity Project” a Mbour (Senegal), e numerose iniziative che si propongono di abbattere le diseguaglianze, anche quest'anno, in collaborazione con l'Associazione “A braccia aperte”, "ci proponiamo di raccogliere fondi per una bella iniziativa dal nome “Ri-golosamente Creativi” a favore dell'inclusione sociale di bambini e ragazzi affetti da disabilità" commenta Car Girage.

Un progetto nato l'anno scorso con l'istituto superiore Don Milani di Gragnano e la prof. Artista Anna Ruggiero che ha messo a disposizione gratuitamente le sue capacità e competenze artistiche non solo per i ragazzi ma anche per l'alternanza scuola - lavoro. A condurre saranno Salvatore Ricci & Annachiara Mansino, inoltre, tra le novità di quest'anno troviamo un Dj set ad inizio serata a cura di Gabriele Di Maio, e la partecipazione di alcuni giovani ballerine che si esibiranno dal vivo a coreografia delle canzoni eseguite dirette dall'insegnate Anna Aprea.