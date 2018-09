Sabato 29 Settembre 2018, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa di solidarietà riservata allo sport per diversamente abili sl Centro Federale Caravita di Cercola con «Insieme nello Sport», organizzata dal Coni regionale, un evento polisportivo entrato ormai a far parte della tradizione sportiva della Campania. Dopo la sfilata dei 1500 partecipanti e delle 72 associazioni presenti (unite alla scuola Galileo Ferraris di Scampia), sottolineata dalle marce suonate dalla banda civica della scuola di musica di Acerra, è stato il turno dell’Inno di Mameli cantato in coro da partecipanti e pubblico. Oltre due ore di gare con tantissime discipline sportive diverse sotto lo slogan: “Tutti partecipanti, nessuno escluso”. Sottolineato il lavoro dei volontari che ogni anno consentono alla manifestazione di andare in scena. Tantissime le discipline: dal calcio all’atletica leggera, dal tennistavolo al calcio da tavolo, dal tiro con l’arco agli sport equestri, dalla palla tamburello al braccio di ferro, e poi lo "showdown", ovvero il tennistavolo per non vedenti, la danza e il torball.«È una splendida giornata di festa, perché siamo riusciti a celebrare questo evento nonostante le difficoltà legate ai problemi degli impianti sportivi. E va sottolineato che i comuni di Cercola, Acerra e la Federvolley campana ci hanno permesso di mandare in scena questa manifestazione. Ringrazio i volontari e le associazioni che ci danno una mano a tener viva questa giornata di festa all’insegna dell’amore e della solidarietà», ha commentato Sergio Roncelli, presidente del Coni regionale.«Grazie a Amedeo Salerno che 16 anni fa ha ideato questo evento – osserva Camine Mellone, presidente del Comitato paralimpico campano -, noi proviamo ogni giorno a regalare un percorso sportivo ai diversamente abili e questo appuntamento serve a far capire che lo sport è bello e possibile».«Questa è una manifestazione straordinaria, una delle più belle del panorama campano, e lavoriamo affinchè non debba fermarsi mai», ha commentato l’assessore allo Sport del Comune, Ciro Borriello. Erano presenti il tenente Franco Di Gioia, comandante della tenenza di Cercola, l’assessore allo sport del Comune di Cercola, Diego Maione, la campionessa italiana di judo non vedenti, Matilde Lauria. Alla fine applausi per tutti e appuntamento all’edizione 2019 di “Insieme nello sport”.