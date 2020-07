Oltre la disabilità: così il dj bionico entra nel libro dei Guinness World Record

Allacciarsi una scarpa ed entrare nel guinnes dei primati. Semplice, no? E invece no, per chi è costretto a farlo con una sola mano, seguendo tutta una elaborata sequela di regole imposte dai giudici nella procedura, davanti a un pubblico che assiste trattenendo il fiato e nel limitato tempo di 60 secondi. Michele Specchiale, il deejay bionico di Padula ci è riuscito. Il deejay - occorre ricordarlo - è un diversamente abile, privo di una mano ma è sempre in prima fila per andare oltre le barriere. Mentali innanzittuto. L’idea di entrare nel libro dei Guinness World Record è una conseguenza delle attività che, insieme alla moglie Daniela pratica da sempre in aiuto di altri disabili, mettendo la loro esperienza al servizio di chi si trova ad affrontare le problematiche legate ad una menomazione. In particolare c’è la volontà di lanciare un segnale positivo e di speranza, di dimostrare che le difficoltà sono superabili. A fare da madrina a Michele la padulese Maria Lucia Mugno, maestra d’arte in capelli, detentrice a sua volta di ben due Guinned World Record. La prova si è svolta presso il Family Center, nella zona industriale di Polla, che è anche il luogo di lavoro di Michele Specchiale. La serata è stata condotta da Giovanni Quagliano. Ultimo aggiornamento: 12:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA