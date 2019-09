«One Planet One Future», la lotta per il pianeta nel Rione Sanità

Venerdì 20 Settembre 2019, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 19:00

La lotta per il pianeta arriva nel Rione Sanità di Napoli. Questa mattina in Via Sanità l’artista Anne de Carbuccia e il gruppo Graffiti Artists hanno presentato il lavoro di creatività urbana realizzato all’esterno del Centro educativo territoriale La Tenda. L’evento è parte del progetto «One planet One future» che attraverso l’arte mira a sensibilizzare i cittadini sull’emergenza climatica mondiale. Si tratta di un tema particolarmente caro alla nostra città.Lo scorso 24 giugno la giunta comunale di Napoli ha infatti dichiarato lo stato di emergenza climatica e ambientale.«È un messaggio in difesa del pianeta e dell’ambiente - afferma Luigi De Magistris, sindaco di Napoli - Lo si fa attraverso i murales e attraverso i bambini e i ragazzi che sono sempre più attenti nella difesa del pianeta. È una grande battaglia che deve partire dal basso».