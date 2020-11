Original Marines dona 500 capi all’Emporio Solidale Buono a Rendere

Original Marines, azienda leader nel settore dell’abbigliamento per bambini, non si ferma e anzi, prosegue con il piano di iniziative di sustainability nell’ambito del progetto “Wear The Future”, il manifesto programmatico con cui il brand rinnova il proprio impegno per il futuro attraverso un piano strutturato di progettidedicati all’ambiente, alla tutela delle persone, alla sicurezza dei capi e all’impegno sociale.

Con l’obiettivo di supportare famiglie e bambini che si trovano in una situazione di disagio economico, l’azienda ha scelto di donare 500 capi all’Emporio Solidale Buono a Rendere, iniziativa realizzata sul territorio della Valle di Suessola e promossa dal CSV Asso.vo.ce.,ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Caserta. L’Emporio Solidale Buono a Rendere consente a chi ha bisogno di usufruire di una serie di servizi tra cui il market solidale, lo scaffale relazionale, il laboratorio del riuso, attraverso una card, senza utilizzo di denaro, alla quale è associato un credito in “punti”.

Chi utilizza la card si assume l’impegno di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà restituendo l’aiuto ricevuto attraverso un contributo simbolico che consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in attività di volontariato da svolgersi presso l’Emporio che, sulla base delle ore impegnate, provvederà a ricaricare la card.

“Supportiamo piccole realtà locali che riteniamo vicine al nostro sistema di valoriperché pensiamo che il sostegno a chi è meno fortunato e a chi è in difficoltà sia un dovere – commenta Antonio di Vincenzo, Presidente di Original Marines– soprattutto in una situazione come quella che stiamo vivendo. L’impegno sociale è da sempre ai primi posti della nostra attività perché crediamo fortemente che la famiglia, l’amicizia e la solidarietà siano ancora valori sui quali puntare”.

“Ringraziamo Original Marines” ha dichiarato la Presidente del CSV Asso.Vo.Ce. Elena Pera “un’ azienda nota per l’impegno sociale ed etico, per questa generosa donazione che consentirà all’Emporio solidale della Valle di Suessola «Buono a Rendere» di aiutare tante famiglie. Da sempre il CSV Asso.Vo.Ce. promuove buone pratiche di collaborazione tra Istituzioni, Enti del terzo settore e aziende private che mettono in rete idee e risorse per la comunità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA