L'ex ospedale Ravaschieri torna a risplendere e diventa uno spazio a disposizione del territorio per eventi, raccolte fondi e iniziative culturali, grazie alla ristrutturazione dei locali occupati dalla Fondazione Santobono Pausilipon, curata dall'architetto Giuliano dell'Uva. Ad inaugurare gli spazi rinnovati sarà l'evento di beneficenza XMas cocktail party che si terrà stasera (ore 19.30, Riviera di Chiaia 126), organizzato dallo storico marchio della pelletteria napoletana Tramontano e da Aria Restaurant, che offrirà un cocktail di benvenuto agli ospiti. Nel corso della serata, sarà presentata la Capsule Collection di Natale di Tramontano: parte del ricavato della vendita di questa produzione speciale sarà donato in beneficenza alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus attraverso la Fondazione Achille Scudieri, presieduta da Paolo Scudieri (Adler Group), promotrice di numerose attività benefiche a favore dei bambini.

APPROFONDIMENTI Napoli, laurea honoris causa a Denis Mukwege Caduceo d'Oro 2022, farmacisti in prima linea

Dall'Ucraina a Scampia, dodici violiniste «in concerto per la pace»

«La maggior parte delle donazioni che stiamo raccogliendo le destiniamo al progetto che ha l'obiettivo di far diventare il Santobono un Irccs pediatrico» spiega Anna Maria Ziccardi, presidente della Fondazione, sottolineando l'intenzione di mettere da parte «1,5 milioni di euro in tre anni» per sostenere questo sogno. Nel Sud non esiste, infatti, un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico in campo pediatrico e il nosocomio napoletano potrebbe essere il primo ad ottenere il prestigioso riconoscimento, che gli consentirebbe di unire all'intensa attività di cura la ricerca su importanti obiettivi della medicina pediatrica: dalla sperimentazione di farmaci all'identificazione di nuovi biomarcatori di malattia, dallo sviluppo di protocolli clinici sperimentali fino al bioprinting di tessuti sfruttando la tecnologia della stampa in 3D. Per raggiungere lo scopo ci sono dei requisiti da rispettare: la prima tappa da percorrere è l'apertura di un laboratorio di fase 1 che dovrebbe occupare 300 metri quadri proprio nel palazzo dell'ex ospedale Ravaschieri, che già ospita gli uffici amministrativi dell'Ospedale Santobono. Parte delle risorse frutto di beneficenza, però, viene destinata anche a migliorare l'accoglienza in ospedale dei bambini e delle famiglie «in modo che non siano costretti ad andare fuori per curarsi», sottolinea Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono. Una missione nel segno della duchessa Teresa Filangieri Fieschi Ravaschieri che, nel 1879, creò il primo ospedale chirurgico per bambini in Italia in un posto pieno di luce, sole e bellezza, dove i bambini potessero guardare con fiducia alla loro guarigione: chiese anche al famoso scultore Francesco Ierace di realizzare decorazioni che ancora oggi si possono ammirare nel palazzo della Riviera di Chiaia.

È in questo scenario che stasera Tramontano presenterà le nuove creazioni, curate dalla designer Giulia Venturi: si tratta di borse in pelle di cavallino con inserti in serpente.

«Una tradizione che si rinnova: già l'anno scorso, parte del ricavato della collezione natalizia, realizzata in collaborazione con la storica seteria Annamaria Alois di San Leucio, fu destinato al Santobono», afferma Achille Scudieri, Ceo di Tramontano, che sottolinea l'importanza «di legare l'artigianato Made in Naples a iniziative benefiche». Chi acquista una delle creazioni della Capsule Collection, infatti, potrà sostenere l'ospedale regalandosi una borsa di un marchio nato nel 1856, conosciuto nel mondo e scelto da tanti vip, da Woody Allen a Tom Cruise, da Lucio Dalla a Marcello Mastroianni, da Sigourney Weaver a Catherine Denevue, da Luciano Pavarotti a Hillary Clinton, solo per citarne alcuni. A fare da tramite tra la storica pelletteria e il Santobono, la Fondazione Achille Scudieri (intitolata al nonno del Ceo di Tramontano) che, appena qualche mese fa, ha devoluto l'incasso di uno spettacolo di Fiorello organizzato a Paestum a un progetto del nosocomio pediatrico a favore dei bambini ucraini.