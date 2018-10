«Ottobre Prevenzione», visite gratuite e iniziative «in rosa» dell'Alts

Venerdì 12 Ottobre 2018, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottobre mese della prevenzione dei tumori del seno. Ma le iniziative dell’(l’associazione nazionale per la lotta ai tumori del seno) non si esauriranno nelle prossime settimane, ma anzi proseguiranno con una serie di attività tra cui coinvolgenti laboratori.L’obiettivo è quello di sensibilizzare le donne facendo riscoprire il loro potenziale innato, e contemporaneamente apportare benessere al proprio vivere quotidiano. Stando insieme si favorirà anche la nascita di nuove amicizie, in una sede accogliente e ospitale.Ecco perché accanto alle giornate di visite gratuite secondo un preciso calendario, ci sarà anche spazio - nella sede dell’Alts in corso Umberto I a Napoli - per un(yoga, danza terapia e teatro terapia, tutti i giovedì dalle ore 10 alle 12).Iscrizione gratuita, obbligatoria telefonando al numero 081.5511045.Per quanto riguarda, invece, lesi parte domani, sabato 13 ottobre dalle 15.30 alle 17.30, quando il Camper Donna (l'unità mobile in cui si effettuano visite ecoguidate da parte di specialisti) sarà al Bosco di Capodimonte per "Bosco in Rosa" in collaborazione con Napoli Running. Martedì 23 ottobre dalle 10 alle 14, il Camper Donna sarà in piazza Mercato a Vico Equense, il giorno successivo, mercoledì 24 ottobre dalle 9.30 alle 12.30, visite presso la sede Alts in Corso Umberto I, 35 Napoli (prenotazione obbligatoria al numero 081.5511045), mentre giovedì 25 ottobre dalle 10 alle 14 il Camper Donna sarà in piazza Trieste e Trento a Napoli.Ancora una volta, quindi, l'Alts punta sulla prevenzione perchè una migliore conoscenza genera una più precoce diagnosi delle lesioni del seno, associata a più alti tassi di guarigione.