Padel, un torneo di beneficenza con i giornalisti della Campania

Viene definito uno “sport di palla”, si pratica a coppie ed è di derivazione tennistica. E’ il padel, un’attività che sta riscuotendo sempre maggior successo. Sarà questo sport il protagonista dell’evento benefico organizzato da Massimo Sparnelli e Manuel Parlato l’8 febbraio 2021 presso il lido “Le dune beach club” di Licola.

Si tratta del “Torneo di padel” di giornalisti sportivi della Campania con la sponsorizzazione dell’imprenditore Arcangelo Purgato che metterà a disposizione un pasto completo per i poveri. Sport e solidarietà formeranno un binomio vincente per trascorrere una giornata in allegria tendendo una mano verso coloro che ne hanno bisogno.

