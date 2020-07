LEGGI ANCHE

Parco giochi inclusivo ed accessibile a tutti. Una grande attenzione anella nuova area dedicata ai bambini.. Sensibilità e zero barriere architettoniche, abbattmento di ogni pregiudizio soprattutto quando si parla di bimbi. Sono stati installati giochi accessibili e fruibili da parte di tutti bambini, anche i piccoli che usano la carrozzina, hanno una disabilità motoria. "Diritto al gioco per tutti - dice il sidnaco Michele Strainese - Diritto alla spensierateza propria dell'infanzia senza alcuna barriera. Uguali opportunità anche per le attività ricreative. Era un obiettivo che avevano e che abbiamo puntato con grande attenzione e lavoro. Finalmente abbiamo le giostre per tutti".Un’area gioco inclusiva è uno spazio interamente dedicato dove tutti i bambini possono giocare, muoversi e divertirsi in sicurezza interagendo tra loro. I vari giochi e le giosrine, sono progettati per poter garantire la possibilità di essere utilizzati in autonomia.