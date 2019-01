Parte il progetto «Smile to Life» a partire dalla Campania

Venerdì 11 Gennaio 2019, 16:51

L'Associazione Forum Lex con sede nazionale a Roma e sede regionale a Volla,presieduta da Iolanda Ippolito, ha dato vita al Progetto Smile to Life il "Festival Internazionale dell' Intelligenza Emotiva" che abbraccera' le scuole della Regione Campania, per poi estendersi nelle varie Regioni Italiane( prossima regione il Piemonte). Saranno coinvolti professionisti nei vari settori dalla Psicologia alla Grafologia e Criminologia per evidenziare i problemi relativi al disagio emotivo dei giovani, non trascurando l'aspetto legale.Analisi attenta dei comportamenti emozionali che sono alla base delle problematiche principali presenti negli Adolescenti. Saranno gli stessi studenti a raccontarsi e relazionarsi su queste tematiche. Nasce la “scatola dei desideri” che raccoglie in maniera anonima tutte le emozioni dei giovani alunni con le loro perplessità e le loro problematiche soprattutto nella fase emotiva che saranno poi esaminate dagli esperti dell'associazione Forum Lex per tracciare un'attenta analisi dei vari profili.“Proprio dalla mia esperienza sul territorio provinciale, dichiara la Criminologa Iolanda Ippolito ho potuto constatare che la maggior parte dei problemi soprattutto dei minori riguardano la sfera Emotiva e spesso il mancato dialogo con la famiglia.Non a caso in questo progetto ho voluto fortemente la presenza di genitori e dirigenti scolastici rispettando in tempi diversi le reciproche libertà espressive”.I professionisti dell'associazione Forum L'ex sono stati chiamati a partecipare attivamente a questo progetto in quanto gia operano gratuitamente sui rispettivi territori tra questi un riconoscimento particolare alle dr. sse Chiara Esposito psicologa psicoterapeuta e alla Analista Forense dr. ssa Giuseppina Seppini che hanno contribuito alla stesura del progetto.L'associazione FORUM LEX ha aperto inoltre le iscrizioni sul proprio sito Internet www.forumlex.it per il workshop gratuito a numero limitato che si svolgerà il 1 e 2 Febbraio presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno patrocinato dall'Assessore alle Pari Opportunità Dr. Gaetana Falcone, inerente la Criminologia Minorile. Sarà rilasciato un attestato del Comune di Salerno.