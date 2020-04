Parte la campagna di solidarietà per gli alunni della Campania

Sul sito dell’ufficio scolastico regionale, è stata pubblicata una lettera aperta del direttore generale Luisa Franzese, che invita i cittadini a sostenere una campagna di solidarietà in favore degli alunni delle famiglie meno abbienti della Campania, affinché possano acquistare ogni utile materiale o sussidio didattico per seguire regolarmente le lezioni a distanza e continuare da casa i loro percorsi di studio. L’iniziativa raccoglie una proposta del professore Marco Salvatore, che - attraverso la Fondazione Salvatore e attraverso “Il Sabato delle Idee” - ha già promosso e curato numerosi progetti per le scuole del territorio napoletano e, in particolar modo, dei quartieri più difficili.



Proprio la Fondazione Salvatore ha stamane aderito alla campagna con una donazione di 10 mila euro.

La raccolta fondi è aperta a cittadini, imprese e associazioni. Tutti possono offrire un libero contributo per consentire a studentesse e studenti di ogni età, ordine e grado, e in particolar modo nei contesti a maggiore povertà educativa, di vedere così tutelato il fondamentale diritto allo studio.



Le donazioni possono essere effettuate all'Iban IT88Y0100503405000000218640 intestato all'istituzione scolastica capofila, il Polo Tecnico "Fermi Gadda" di Napoli (BNL Ag 5 Napoli) specificando come causale "Donazione per acquisto sussidi tecnologici e didattici a studenti meno abbienti. Rif. Lettera aperta DG Ufficio Scolastico Campania 15.04.20".