Partita del cuore contro il disagio giovanile, in campo una parata di stelle

Mercoledì 1 Maggio 2019, 20:29

Si disputerà sabato 4 maggio alle 10 nello Stadio Agostino De Cicco sito in Via Romani 90 a Sant’Anastasia nei pressi dl Santuario Madonna Dell’arco, la Partita del Cuore contro il disagio sociale, organizzata dall’Associazione For love S.Anastasia e dall’Associazione Vesuvius con il patrocinio del Comune di S. Anastasia. L’evento è curato dall’artista poliedrico Angelo Iannelli “Ambasciatore del Sorriso”, affiancato nell’organizzazione da Tina Scarpato e Mimmo De Simone. A scendere in campo una parata di stelle.Madrina dell’evento sarà la cantante Ida Rendano, testimonial il noto rapper Ivan Granatino, il calcio d’inizio affidato alla Mamma Coraggio Antonella Leardi per l’Associazione Ciro Vive insieme al Sindaco di S. Anastasia Lello Abete.Hanno confermato la loro presenza alla Partita del Cuore, gli attori Daniele Vicorito, Arturo Sepe, Antonio Ciccone, Lucio Ciotola, l’attore HolliwodianoFabio Toscano, Luca Fummo, Lucio Perri, Francesco Longo , Walter Mariani, Diego Macario i comici Angelo Di Gennaro mister per l’occasione, Nando Varriale ; Marco Cristi, Francesco D’agostino, Enzo Nicolo’, Massimo Cimino , Mago Pepe,Frank e Gio’.Per i cantanti:, Luca Sepe, Mr Heide, Giuseppe Gambi, Antonio Zeno, Giuseppe D’angelo, Lino Blandizzi,Ciro Marra , Romeo Barbaro, Lello Beneduce Gennaro De Crescenzo, Luca Sorrento, Federica Raimo , Marika Cecere, Paky-G. Tra gli ospiti a scendere in campo anche il noto astrologo Riccardo Sorrentino, prevista la presenza dell’ex calciatore del NapoliNicola Mora e qualche sopresa calcistica e ancora l’ex tronista dAmedeo Barbato, il giornalista Nello Fontanella, il ritrattista Ciro Scialo’, gli speaker radiofonici Gigi Soriani e Gigio Rosa , per la bellezza Edda Cioffi e Magda Mancuso presentatrici e conduttrice tv e tanti altri stanno aderendo alla chiamata di Iannelli. Prevista l’esibizione della scuola di Ballo Talent Dance Academy Fitness.Per le istituzioni confermate le presenze del Sindaco di S. Anastasia Lello Abete, il Sindaco di Cercola Vincenzo Fiengo che scenderà in campo come calciatore, i Consoli del Nicaragua Gerry Danesi che scenderà in campo, il Console del Benim Giuseppe Gambardella e tante altre soprese istituzionali.La manifestazione sarà ripresa dai più importanti mass media regionali con diretta Live Facebook. Prevista la presenza delle scuole di S. Anastasia per questa importante kermesse al sostegno dei ragazzi disagiati. Chiusura con brindisi finale in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al coperto antistante Stadio Comunale.