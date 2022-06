Party solidale da record per Crea, Iannuzzi a Angeloni a sostegno della Fondazione Ascierto

Successo al Nabilah per il “non compleanno” di tre protagonisti del by night napoletano: Luca Iannuzzi, patron del locale e di altre strutture come l’Archivio Storico, Lorenzo Crea, Direttore di Retenews24 e Gt Channel e Edoardo Angeloni leader dei trasporti cinematografici in Campania e produttore.

Più di 1500 persone hanno affollato il meraviglioso locale della spiaggia romana di Bacoli e hanno risposto all’appello degli organizzatori per sostenere una giusta causa: la Fondazione Melanoma Onlus del Dottor Paolo Ascierto.

Più di 15.000 euro raccolti finora ma il dato è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi giorni.

Un segno concreto di come si possano coniugare la solidarietà ed il divertimento.

La festa è stata organizzata nei minimi dettagli da uno staff composto dalla Direttrice del Nabilah Rosanna Scamardella, da Simona Bosso e da Federica Sgueglia che hanno dato prova di perfetta sinergia al femminile.

Una enorme area food & beverage, costruita grazie alla collaborazione di numerosi sponsor, ha soddisfatto tutte le richieste dei presenti.

Il tutto impreziosito da rose e fiori arrivati direttamente dall’Olanda e da luci cinematografiche che hanno reso il Nabilah ancora più bello del solito.

Grande spazio alla musica con una Line Up di Dj da far invidia alle inaugurazioni dei locali più cool del momento.

Enzo Cipolletta, Alessandra Argentino, Marco Piccolo e Max Zotti insieme al vocalist Valerio Goldie Voice hanno fatto ballare tutti gli ospiti fino a tarda notte sulle note dei più grandi successi della Disco Music degli ultimi 30 anni. Inutile dire che il momento più emozionante è stato quando sul palco è salito il super ospite tanto annunciato ma mai svelato prima della serata: Gigi Finizio. Il cantante napoletano, reduce dal successo del suo tour in tutta Italia, si è esibito rigorosamente senza play back sfoderando alcuni dei suoi pezzi più famosi. Da “Amore Amaro” a “Fammi riprovare” a “Più che posso” un coro vigoroso ha accompagnato la sua performance che ha mandato in tilt smartphone e social.

Finale pirotecnico con un trionfo di fuochi d’artificio “pirosilenziosi” che hanno illuminato tutta la spiaggia con un mix di colori davvero suggestivi.

Grande emozione per i tre festeggiati che hanno accolto tutti i loro ospiti, in mezzo a decine di fotografi e operatori Tv, fra i quali le attrici Ludovica Nasti e Sole di Maio, il Professor Ugo di Tullio famosissimo critico cinematografico, il Deputato Gennaro Migliore Presidente dell’Assemblea Parlamentare dei Paesi del Mediterraneo, il Giornalista e scrittore Carlo Puca, il Consigliere Regionale Giuseppe Sommese, il Patron di Carpisa e Miriade Lello Carlino, il produttore esecutivo di “Made in Sud” Fabio Tassan, la Docente del DAMS Silvana Leonardi e ancora gli attori Enzo Fischetti Ciro Villano, Lucia Cassini, Gino Rivieccio e il regista Giuseppe Alessio Nuzzo. Sarebbe impossibile citare tutti gli ospiti presenti. L’obiettivo dell’evento, sostenere la ricerca scientifica e il gruppo del Dottor Ascierto, è stato pienamente raggiunto.

La soddisfazione di Lorenzo Crea Luca Iannuzzi e Edoardo Angeloni è tutta in queste parole: «Volevamo realizzare un evento unico nel suo genere, unire divertimento spettacolo musica buon cibo e drink di qualità e invitare i nostri amici ad appoggiare il lavoro della Fondazione Melanoma. Ci siamo riusciti e, anzi, pensiamo di poter replicare l’evento anche l’anno prossimo. Ci piace l’idea di movida solidale e responsabile e siamo veramente felici che tutto sia andato come volevamo. Anzi meglio delle nostre aspettative».