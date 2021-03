L'Ulivo dei desideri in aiuto dei pazienti della Oncoematologia del Pausilipon

La onlus «Genitori Insieme», dedicata alle famiglie dei bambini ricoverati presso il reparto di Oncoematologia dell'ospedale Pausilipon di Napoli, ha lanciato un'iniziativa di solidarietà in vista della Pasqua. Per sostenere la ricerca, finalizzata allo studio dell'andamento immunologico post trapianto, sarà possibile acquistare l'“Ulivo dei desideri”, una confezione realizzata in collaborazione con la Ara Luxury Events di Napoli e alcuni fioristi, tra cui Trofi Wedding Flower Designer. Per informazioni ulivodeidesideri@gmail.com e info@genitorinsieme.it.

L'associazione «Genitori Insieme» Onlus, già «Carmine Gallo» Onlus, è nata nel 1990 dal desiderio di alcuni genitori di sostenere le famiglie che si sono trovate a dovere affrontare la malattia dei propri figli con lunghe degenze presso l'ospedale Pausilipon di Napoli. L'obiettivo dell'associazione è accompagnarli durante questa esperienza dando sostegno attraverso numerosi progetti, l'ultimo dei quali in ordine di tempo è l'“Ulivo dei desideri”.

