Pcto, la tua idea di impresa: l'Itis Volta di Napoli sale sul podio

Ieri l'ITIS Alessandro Volta di Napoli (con una classe quinta) si è classificato al secondo posto nella finale nazionale Festival dei Giovani tenutasi a Gaeta. Si trattava del contest "la tua idea di impresa" collegato alle attività PCTO. Sono anni che questa scuola si distingue per esperienze di alta qualità.

Vi chiedo se possa interessare alla redazione de Il Mattino una chiacchierata con la prof.ssa Rachele Di Palo, referente PCTO del Volta. Con lei si potrebbe allargare il discorso a quelli che sono oggi i percorsi per l'orientamento e le competenze trasversali (alternanza scuola-lavoro).



Il progetto presentato dalla classe 5A si intitola "Banco Tecnologico Evita Contagio", un prototipo di banco monoposto con installato un "distanziamento" tarato a 1 metro, il quale interviene nel caso in cui uno studente non rispetti la distanza di sicurezza suggerita dal CTS.



Alla finale hanno partecipato 18 progetti selezionati tra 160 proposte provenienti da tutta Italia. 3 su 18 progetti firmati ITIS Volta! Un risultato prestigioso per la nostra scuola, per Napoli e per la Campania!