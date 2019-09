Peace Run, tappa a Scampia nella palastra di Maddaloni: «Un faro per i giovani»

Terminerà a Scampia nella piazza antistante il centro sportivo di Gianni Maddaloni la tappa italiana della fiaccola 'Peace Run' l'evento ideato nel 1987 dal maestro spirituale Sri Chinmoy per promuovere una cultura in cui tutti gli individui sono considerati membri di una grande famiglia mondiale: l'umanità. «Abbiamo deciso di portare la fiaccola a Scampia - spiega uno degli organizzatori - per sostenere il rilancio del quartiere ormai in piena rinascita dopo un passato segnato da tristi eventi. Arriveremo davanti al centro sportivo di Gianni Maddaloni che con le sue iniziative e divenuto un vero e proprio faro per tutti i giovani». Tra i tedofori che negli anni hanno portato la fiaccola e sostenuto l'iniziativa ci sono campioni dello sport come Muhammad Ali e Carl Lewis e personaggi divenuti protagonisti della storia dell'umanità come Nelson Mandela, Desmond Tutu, Mikhail Gorbaciov e Maria Teresa di Calcutta. Prima dell'arrivo a Scampia, nel pomeriggio di giovedì 26, la fiaccola farà tappa a Caivano all'Istituto «F. Morano».

Martedì 24 Settembre 2019, 16:47 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2019 16:48

