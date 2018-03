Domenica 11 Marzo 2018, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 17:23

Oltre mille persone, tra cui molti bambini, hanno partecipato all'iniziativa dell'Alts, Associazione per la Lotta ai Tumori del Seno, con FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta Napoli Cicloverdi, che ha promosso #Bike to Breast, la pedalata di benessere sul lungomare di Napoli.BtoB, patrocinata dal Comune di Napoli, è partita stamattina alle 9.30 da piazza del Plebiscito dove due gazebo Alts hanno accolto i partecipanti. Non sono mancati momenti dedicati alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori del seno. «Un modo particolare di festeggiare la donna nella settimana dell'8 marzo - spiega la professoressa Nunzia Nappo, coordinatrice scientifica dell'Alts -. Andare in bici è un modo per riscoprire la città, fare attività fisica e socializzare. La mattinata di oggi che ha visto la partecipazione di tantissima gente, e lo splendido sole, hanno senza dubbio decretato il successo dell'iniziativa».