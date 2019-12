"The Great Gatsby" per la Fondazione Santobono Pausilipon. La solidarietà in favore dei bambini meno fortunati anche quest’anno ritorna con l’evento targato Start e Rec. Le due società, leader nazionali nel settore energetico, per il terzo anno consecutivo organizzano un evento per sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon, collaborazione che ha già permesso l’acquisto di diverse apparecchiature tecnologicamente avanzate per la cura e l’assistenza dei piccoli ricoverati e che quest’anno si prefigge un obiettivo importante: riqualificare la facciata e le aree esterne del padiglione Ravaschieri e della camera calda del Santobono. Un progetto importantissimo che mira a rendere l’ospedale un luogo a misura di bambino in cui forme e colori possano stemperare la tensione e la paura legate al momento ricovero.



Si terrà domani - mercoledì 18 dicembre alle ore 10.30 - presso la Sala Valenzi del Maschio Angioino la conferenza stampa di presentazione dell'evento benefico natalizio “The Great Gatsby”.

Anche quest'anno, infatti, il consueto gala invernale sarà l'occasione per raccogliere fondi e regalare un sorriso ai più piccoli. Non voltare la faccia davanti alla sofferenza di chi combatte e tendere una mano che possa sostenere, riscaldare e aiutare: sono questi gli obiettivi di Start & Rec.

Mood della serata, che si terrà al Teatro Posillipo di Napoli sabato 21 dicembre 2019, con inizio alle ore 18.30, è“The Great Gatsby” e vedrà sul palco tante sorprese e artisti come I Ditelo Voi.

Presenti alla conferenza stampa, l'assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, - Andrea Diffido Presidente Start; Simona Amoroso – Assistant PresidentStart; Alfredo Iorio Start; Raffaele Borzacchiello Supernova; Armando Orlando - Rocket; Vincenzo Guerra - Guerra Group; Carmine Cesarano - Royal Center - imprenditori da sempre in prima linea per il sociale. Non poteva mancare Flavia Matrisciano, Direttore Fondazione Santobono-Pausilipon Onlus. A fare gli onori di casa ci sarà la professoressa Lucia Valenzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA