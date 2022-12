Tra gli antichi volumi dell'Archivio di Stato, le sue sale affrescate e i mille giocattoli d'epoca - in mostra nella struttura fino al 30 gennaio - il charity event La Notte dei Balocchi per il Santobono è stato emozionante. Ben 250 persone hanno partecipato alla serata contribuendo alla causa benefica: il ricavato servirà infatti a supportare il progetto di pet therapy del Santobono. E non potevano mancare all'Archivio di Stato anche i cani che in corsia sono, con i piccoli pazienti, protagonisti del progetto. Durante l'evento applausi per l'esibizione di giovani ballerini, tra buona musica e degustazioni curate da chef stellati e maestri pasticcieri.

La serata per la Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono Ets è la prova di quanto la sinergia e la buona organizzazione diano sempre i loro frutti. Quattrozampe al Santobono destinato al reparto di Neurochirurgia e Neuroncologia, che ha riscosso grande successo tra i bambini ma anche tra gli operatori medici e sanitari, è un'esperienza davvero importante.

Ne hanno parlato il presidente e il direttore della Fondazione, Ugo de Luca e Emanuela Capuano e il direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Giuseppe Cinalli. Accolti dal direttore dell'Archivio, Candida Carrino e dalla regista dell'evento, Donatella Dentice d'Accadia. La serata è iniziata con la visita all'esposizione di giocattoli antichi del collezionista Vincenzo Capuano, poi spazio alla capsule di danza classica con gli allievi del Napoli City Ballet, diretto da Maria Gabriella Favetti. Dulcis in fundo la cena-degustazione allestita negli spazi monumentali dell'Archivio con il sottofondo musicale del sassofonista Maurizio d'Ignazio. Chi vuole può comunque ancora contribuire a sostenere il progetto Quattrozampe al Santobono. Tutte le info sulla pagina facebook Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono.