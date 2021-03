«Piccolo grande amore», l'associazione per sostenere la ricerca

Un’esperienza vissuta in prima persona, la malattia del loro primogenito affetto da Leucemia linfobastica acuta, le cure e la ricerca per l’assistenza migliore. La famiglia Malafronte di Santa Maria la Carità, paese di Monti Lattari, dal 2018 affronta giornalieramente nuove sfide per il loro bambino affetto da una rara forma di leucemia che deriva dalla trasformazione dei linfociti. Gli occhi di questi genitori oggi vanno oltre e guardano a tutti gli altri bambini incontrati in questi anni, meno assistiti e con famiglie alle spalle disagiate. Nasce così dal desiderio di aiutare gli altri "piccoli guerrieri" l’associazione “Piccolo Grande Amore”. “La nostra priorità - spiega il presidente Alfonso Malafronte - è sostenere la ricerca delle malattie rare pediatriche. Portare sorrisi e gioia ai piccoli pazienti delle varie strutture ospedaliere del territorio, in particolar modo all'ospedale Santobono Paosilipon”. Ogni giorno un piccolo passo in avanti per “sostenere le famiglie dei piccoli paziente affetti da leucemia, sensibilizzare e invitare le persone a donare il sangue, - spiega il vice presidente Desiderio D’Amato - per chi vuole donare sarà possibile anche contattarci e provvederemo noi a prenotare e se sarà necessario mettiamo a disposizione anche servizio navetta”. Da Santa Maria la Carità parte la catena della solidarietà per le famiglie del territorio, per sensibilizzare alla donazione e aiutare i pazienti pediatrici. Giovedi 25 marzo 2021 alle ore 19.30 ci sarà presentazione ufficiale dell’associazione in diretta streaming dal Salotto Teatrale Troisi di Acerra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA