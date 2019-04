Venerdì 5 Aprile 2019, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2019 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un picnic al sole di Aprile, una serata di musica da camera, un momento di gastronomia eccellente: inizia la primavera nel segno della beneficenza e la solidarietà proprio mentre le temperature si addolciscono e la natura comincia a regalare spettacoli di verde e fiori.Dalla sirena Parthenope un canto di calore e sensibilizzazione sociale: con l’avvento della stagione floreale la città pullula di eventi diurni e serali, ma tra le numerose iniziative no profit è alle porte di Napoli che si distinguono due eventi di aggregazione e convivio.Per raccogliere fondi da destinare ai corsi di panificazione a bambini affetti da autismo, assistiti dalla Cooperativa Brachini all’Istituto Antoniano di Ercolano, i fratelli Giorgio, Tommaso, Francesco e Maria Guida hanno organizzato pochi giorni fa nella loro omonima Masseria alle falde del Vesuvio un Picnic Solidale col claim “il divertimento che fa bene”: la somma raccolta coprirà i costi degli assistenti ai ragazzi per i corsi di panificazione gratuiti, tenuti a maggio prossimo dal maestro Domenico Filosa di San Sebastiano. Una giornata di sole e relax tra i gazebo, l’animazione per i bimbi, la brace e le postazioni delle varie aziende a kilometro breve che hanno sostenuto l’iniziativa, come il panificio Doc, il Mercatino delle Carni e Provisiero, i formaggi Carmasciando, l’agricola Mele, la birra Menabrea, i succhi Pago, l’Espresso Italiano e i liquori Maurizio Russo.Di lì a poco l’Accademia Ottocento Napoletano con la Fondazione Istituto Pennese inaugura in memoria del fondatore Monsignor Carlo Pinto un nuovo corso di formazione per i minori a rischio di condizionamento camorristico, gestiti dalla no profit Ottocento Napoletano Benefit e supportati dal patrocinio morale della Curia Arcivescovile di Napoli. Nella storica cornice di Palazzo Pennese a Portici si è appena svolta una serata di musica acustica e convivio: dapprima il violino e la fisarmonica dei maestri Antonio Mazza e Sasà Piedepalumbo, a seguire la Soulfood Band col buffet di Maggio e Amis catering e il sax di Michelangelo Nuzio sul dessert finale. La struttura, diretta dal Stefano Silvestro, ospita la Ottocento Napoletano School che con attrezzati laboratori di pasticceria, gastronomia, pizzeria e panificazione garantisce la formazione professionale dei giovani per un rapido inserimento nel mondo del lavoro attraverso corsi biennali o quinquennali che preparano gli studenti eminentemente in ambito enogastronomico, ma anche informatica, lingue, musica, scienze dell’alimentazione, persino un laboratorio di cultura e lingua napoletana e uno di teatro, danza e orchestra, coordinato dall’apprezzata Compagnia degli Artisti.