«Pienz 'a salute», la campagna di prevenzione riparte da ​San Giorgio a Cremano

Riparte, dopo due anni di stop, la campagna di prevenzione Pienz 'a salute promossa dall'Asl Napoli 3 Sud. Primo comune ad ospitarla, tra i 57 coinvolti, sarà San Giorgio a Cremano con un testimonial d'eccezione: Maurizio Casagrande.

Lunedì 12 luglio dalle 9 alle 18, il camper sanitario sosterà in piazza Carlo di Borbone per effettuare screening ed esami gratuiti in tutta sicurezza. Per tutta la giornata medici e personale dell'Asl metteranno a disposizione, senza bisogno di prenotazione pap test per le donne tra i 24 e i 65 anni che verrà fatto in loco. Inoltre sarà possibile prenotare la mammografia per le donne da 45 e 69 anni e l'ecografia mammaria tra 40 e 45 anni. Particolarmente importante poi, è la distribuzione del kit per il colon retto riservato a uomini e donne tra i 50 e i 74 anni. Nella stessa giornata, presso il truck della prevenzione Asl, sarà possibile anche prenotare la vaccinazione, per tutti coloro che non hanno la possibilità di accedere alla piattaforma.

«L'importanza della prevenzione è sotto gli occhi di tutti» fa sapere il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno «Dobbiamo ricominciare a ragionare in un'ottica di monitoraggio del proprio stato di salute a 360 gradi. Dopo l'inevitabile stop delle campagne di prevenzione gratuita, grazie alla Asl Na 3 Sud possiamo tornare a prenderci cura di noi, oltre l'epidemia da Coronavirus e nella massima sicurezza».