Quest'anno c’è un evento che anticipa la magica festa tanto attesa da adulti e bambini e che non sarà da meno al Natale in termini di amore per il prossimo, calore e generosità. Il 12 dicembre alle ore 20.30 presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa avrà luogo la serata di gala promossa dalla famiglia Legora De Feo per una nobile causa, raccogliere fondi a favore di alcuni villaggi africani.



Da tempo Alessandro e il papà Pasquale Legora de Feo insieme a tutta la famiglia sostengono un importante progetto benefico. Legora for Africa è infatti un’iniziativa charity nata per dare sostegno, prospettive e valorizzazione del territorio nei villaggi della Costa d’Avorio, insieme alla ONLUS Una voce per Padre Pio. Obiettivo di questa serata è unire le forze per intervenire concretamente nei villaggi Assuè 1 e Assuè 2 di Tiapoum dove ad oggi manca del tutto acqua potabile e corrente elettrica, così come una scuola e impianti rivolti ai bambini, la cui realizzazione rientra tra i progetti della famiglia Legora De Feo da concretizzare nell’immediato futuro. In quei luoghi esiste già un villaggio-famiglia dal nome Le Paradis de Padre Pio, di cui un’ala porta il nome di Angela, mamma di Alessandro nonché moglie di Pasquale in quanto fu lei per prima a condurre significative iniziative benefiche in Africa. Per questo motivo la famiglia ha deciso di proseguire ciò che lei ha iniziato e la sera del 12 dicembre saranno presenti quattrocento ospiti con l’obiettivo di raccogliere circa 100.000 euro che consentiranno la realizzazione dei progetti di recupero nei villaggi della Costa d’Avorio, dove presto torneranno Pasquale e Alessandro per monitorare lo stato dei lavori.



Una serata di beneficenza sì, ma anche d’intrattenimento grazie alla presenza di importanti volti noti dello spettacolo che hanno risposto all’appello della famiglia Legora partecipando attivamente. Veronica Maya sarà alla conduzione della serata e introdurrà fra gli altri artisti che si esibiranno per gli ospiti Lina Sastri, Gigi e Ross, Rosa Miranda, Francesco Ciccella, Monica Sarnelli, Lyuba Tomash. Spazio al glamour sarà riservato dalla sfilata di una capsule collection delle linee Alessandro Legora e Atelier Legora. La cena a cura di Galà Eventi sarà servita agli ospiti tra cui compaiono tra gli altri invitati i volti noti dell'attrice Miriam Candurro con il marito Mauro Tornincasa, degli attori Luca Capuano e Carlotta Lo Greco, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, Cristina Donadio, Giorgia Ferrero, Maria Maurigi, Marina Tagliaferri . Un ringraziamento di cuore va agli sponsor di questo ambizioso progetto tra cui si distinguono operatori di livello mondiale dello shipping, così come alcuni grandi imprenditori della Campania e del Porto di Napoli. Appuntamento dunque giovedì 12 dicembre con un parterre di ospiti che da tutta l’Italia, ma anche dall’estero, hanno raccolto il messaggio lanciato dalla famiglia Legora confermando la loro presenza per una così nobile causa. © RIPRODUZIONE RISERVATA